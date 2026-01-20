Как меняются тарифы на такси и маршрутки во время отключений света и остановки электротранспорта?

Киев оказался в центре транспортного коллапса. В частности, на Левом берегу столицы на остановках общественного транспорта образовались многолюдные очереди. Сотни пассажиров часами ждали автобусы и маршрутки из-за перебоев в работе метро. Тем временем сервисы такси резко подняли цены. В некоторых случаях стоимость поездки достигала нескольких тысяч гривен. Фокус вместе с экспертами разобрался, имеют ли такси право так повышать тарифы во время отключений света и кто может вмешиваться в ценообразование.

Транспортный коллапс в Киеве

Утром 20 января в столице образовались длинные очереди пассажиров на остановках общественного транспорта. Люди стояли на обочине дорог, а прибывающие автобусы были переполнены.

Причиной стало временное изменение в работе столичного метрополитена, о чем заранее предупреждали в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Из-за сложной энергетической ситуации в Киеве в результате очередного вражеского обстрела поезда метро будут курсировать с изменениями", — говорилось в сообщении.

Утром 20 января в столице образовался транспортный коллапс

Утром станции метро "Дарница" и "Левобережная" работали только в режиме входа и выхода пассажиров. После завершения воздушной тревоги для перевозки пассажиров с левого на правый берег запустили два поезда.

На "красной" линии киевского метро поезда курсировали с разными интервалами. Если между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" интервал движения составлял около 4 минут 30 секунд, то на участке "Дарница"-"Арсенальная" он возрастал до 8-10 минут. Также поезда этой линии проезжали станции "Гидропарк" и "Днепр" без остановок.

Рост стоимости проезда в Киеве: что происходило с ценами на такси и маршрутки

Пока киевляне искали альтернативу метро, сервисы такси резко повысили цены. Стоимость поездки на несколько километров иногда достигала 1,5 тыс. грн. В то же время в других городах Украины резкого повышения тарифов не фиксировали.

Во время отключения света в Киеве выросли цены на такси

В службе поддержки Uklon в комментарии Фокусу объяснили, что тариф на поездку определяется в режиме реального времени. Система автоматически создает стоимость в зависимости от:

погодных условий;

загруженности;

спроса.

Добавим, что в 16:00 ситуация с ценами на такси в Киеве несколько стабилизировалась, поэтому можно было заказать авто по тому же маршруту значительно дешевле.

Ситуация с тарифами на такси стабилизировалась

Отметим, что 20 января тарифы на перевозки повысили не только сервисы такси, но и киевские маршрутки. Местные жители сообщали, что поездка, в частности, на маршрутах №386 и №820 стоит 20 грн вместо прежних 15 грн.

Сами же транспортники рост тарифов связывают с повышением цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, автомобильные шины, электроэнергию, отопление и общие расходы. Впрочем, официального сообщения о повышении тарифов пока не было.

Законно ли резкое повышение цен на такси

В Украине рынок такси фактически не регулируется государственными органами. Законодательство не предусматривает ограничений для служб такси в установлении тарифов на перевозку пассажиров. В то же время эксперты сходятся во мнении, что государство имеет возможность контролировать ценообразование и вмешиваться в ситуации чрезмерного повышения цен.

"Такси — это деятельность предпринимателя или юридического лица, которое работает на рынке услуг. Службы самостоятельно формируют тарифы и определяют стоимость поездки, ведь государство не устанавливает конкретную сумму за предоставление этой услуги. Поэтому они могут самостоятельно повышать цены, в частности во время пиковых нагрузок на рынке", — пояснила адвокат-партнер Lawyer HUB Мария Конрадий.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко также отметил, что цены на такси в Украине нерегулируемые.

"У нас рынок и либерализация кругом, а потому конкретно в такси нет регулятора, который мог бы влиять на процесс", — сказал эксперт.

В Украине цены на такси нерегулируемые Фото: Из открытых источников

Адвокат Ростислав Кравец считает, что государство теоретически может вводить правила и ограничения по стоимости поездок, в зависимости, например, от расстояния и времени суток. По его мнению, цены на такси не должны зависеть от внешних факторов, в частности от отключений электроэнергии или объявления воздушных тревог.

Эксперт говорит, что цены на такси не должны зависеть от внешних факторов, в частности от отключений электроэнергии или объявления воздушных тревог.

"Я считаю, что государство имеет все законные рычаги и возможности урегулировать вопрос цен. Потому что в большинстве случаев все эти сервисы — это онлайн-сервисы. Также есть возможность проверить непосредственно установленные цены именно во время действия воздушных тревог, отключения света и т.д. для того, чтобы все же не наживались на беде украинцев", — высказался Кравец.

Именно городская администрация устанавливает тарифы и проводит конкурсы по отбору перевозчиков, поэтому ответственность за эту сферу непосредственно лежит на Киевской городской государственной администрации, которая и должна заниматься ее урегулированием

Итак, как отмечают эксперты, хотя законодательных ограничений для служб такси нет, однако государство теоретически может и должно реагировать на случаи резкого роста цен во время кризисных событий.

Что касается ситуации с повышением тарифа на проезд в общественном транспорте, то по словам Олега Попенко, именно городская администрация устанавливает тарифы и проводит конкурсы по отбору перевозчиков, поэтому ответственность за эту сферу непосредственно лежит на Киевской городской государственной администрации, которая и должна заниматься ее урегулированием.

Повышение цен и права пассажиров

По словам экспертов, украинцы имеют право подавать жалобы, если считают повышение тарифов необоснованным или согласованным между компаниями, что может свидетельствовать об антиконкурентном сговоре.

Специалисты советуют подавать заявления с жалобами в несколько органов.

Антимонопольного комитета Украины (АМКУ);

местных администрации, например, КГГА;

органов защиты прав потребителей;

служб такси.

В то же время адвокат Мария Конрадий отметила, что эффективными и результативными могут быть только массовые обращения.

"Возможно, даже на уровне органов местного самоуправления, которые будут устанавливать временные местные правила или ограничения тарифов во время массовых отключений света. Ведь сейчас люди проживают без тепла и воды, и для многих сложно добраться на работу или удовлетворить базовые потребности", — пояснила эксперт.

Именно это, по ее мнению, может стать достаточным основанием для вмешательства местных властей и установления контролируемых тарифов.

Как Фокус писал ранее, в Украине меняют правила комендантского часа из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны. Поэтому представители платформ Bolt, Uklon и Uber обратились к городскому голове Киева Виталию Кличко и главе КГВА Тимуру Ткаченко с просьбой предоставить им разрешение на работу такси в комендантский час.