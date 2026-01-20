Як змінюються тарифи на таксі та маршрутки під час відключень світла й зупинення електротранспорту?

Київ опинився у центрі транспортного колапсу. Зокрема, на Лівому березі столиці на зупинках громадського транспорту утворилися багатолюдні черги. Сотні пасажирів годинами чекали на автобуси та маршрутки через перебої в роботі метро. Тим часом сервіси таксі різко підняли ціни. В деяких випадках вартість поїздки сягала кількох тисяч гривень. Фокус разом з експертами розібрався, чи мають таксі право так підвищувати тарифи під час відключень світла та хто може втручатися в ціноутворення.

Транспортний колапс у Києві

Зранку 20 січня у столиці утворилися довгі черги пасажирів на зупинках громадського транспорту. Люди стояли на узбіччі доріг, а автобуси, що прибували, були переповненими.

Причиною стала тимчасова зміна в роботі столичного метрополітену, про що заздалегідь попереджали в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

"Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами", — йшлося в повідомлені.

Зранку 20 січня у столиці утворився транспортний колапс

Зранку станції метро "Дарниця" та "Лівобережна" працювали лише у режимі входу та виходу пасажирів. Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег запустили два поїзди.

На "червоній" лінії київського метро поїзди курсували з різними інтервалами. Якщо між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" інтервал руху становив приблизно 4 хвилини 30 секунд, то на ділянці "Дарниця"–"Арсенальна" він зростав до 8–10 хвилин. Також потяги цієї лінії проїжджали станції "Гідропарк" і "Дніпро" без зупинок.

Зростання вартості проїзду в Києві: що відбувалося з цінами на таксі та маршрутки

Поки кияни шукали альтернативу метро, сервіси таксі різко підвищили ціни. Вартість поїздки на кілька кілометрів подекуди сягала 1,5 тис. грн. Водночас в інших містах України різкого підвищення тарифів не фіксували.

Під час відключення світла у Києві зросли ціни на таксі

У службі підтримки Uklon в коментарі Фокусу пояснили, що тариф на поїздку визначається в режимі реального часу. Система автоматично створює вартість залежно від:

погодних умов;

завантаженості;

попиту.

Додамо, що о 16:00 ситуація з цінами на таксі в Києві дещо стабілізувалася, тож можна було замовити авто за тим самим маршрутом значно дешевше.

Ситуація з тарифами на таксі стабілізувалася

Зазначимо, що 20 січня тарифи на перевезення підвищили не лише сервіси таксі, а й київські маршрутки. Місцеві жителі повідомляли, що поїздка, зокрема на маршрутах №386 та №820, коштує 20 грн замість колишніх 15 грн.

Самі ж транспортники зростання тарифів пов’язують із підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, запасні частини, автомобільні шини, електроенергію, опалення та загальні витрати. Втім, офіційного повідомлення про підвищення тарифів поки не було.

Чи законне різке підвищення цін на таксі

В Україні ринок таксі фактично не регулюється державними органами. Законодавство не передбачає обмежень для служб таксі у встановленні тарифів на перевезення пасажирів. Водночас експерти сходяться на думці, що держава має можливість контролювати ціноутворення та втручатися у ситуації надмірного підвищення цін.

В Україні ринок таксі фактично не регулюється державними органами. Законодавство не передбачає обмежень для служб таксі у встановленні тарифів на перевезення пасажирів

"Таксі — це діяльність підприємця або юридичної особи, яка працює на ринку послуг. Служби самостійно формують тарифи та визначають вартість поїздки, адже держава не встановлює конкретну суму за надання цієї послуги. Через це вони можуть самостійно підвищувати ціни, зокрема під час пікових навантажень на ринку", — пояснила адвокатка-партнерка Lawyer HUB Марія Конрадій.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко також зазначив, що ціни на таксі в Україні нерегульовані.

"У нас ринок і лібералізація кругом, а тому конкретно в таксі немає регулятора, який міг би впливати на процес", — сказав експерт.

В Україні ціни на таксі нерегульовані Фото: З відкритих джерел

Адвокат Ростислав Кравець вважає, що держава теоретично може запроваджувати правила та обмеження щодо вартості поїздок, залежно, наприклад, від відстані та часу доби. На його думку, ціни на таксі не повинні залежати від зовнішніх чинників, зокрема від відключень електроенергії або оголошення повітряних тривог.

"Я вважаю, що держава має всі законні важелі й можливості врегулювати питання цін. Тому що в більшості випадків всі ці сервіси — це онлайн-сервіси. Також є можливість перевірити безпосередньо встановлені ціни саме під час дії повітряних тривог, відключення світла тощо для того, аби все ж таки не наживалися на біді українців", — висловився Кравець.

Саме міська адміністрація встановлює тарифи та проводить конкурси з відбору перевізників, тож відповідальність за цю сферу безпосередньо лежить на Київській міській державній адміністрації, яка й має опікуватися її врегулюванням

Отже, як зазначають експерти, хоча законодавчих обмежень для служб таксі немає, проте держава теоретично може та повинна реагувати на випадки різкого зростання цін під час кризових подій.

Щодо ситуації з підвищенням тарифу на проїзд в громадському транспорті, то за словами Олега Попенка, саме міська адміністрація встановлює тарифи та проводить конкурси з відбору перевізників, тож відповідальність за цю сферу безпосередньо лежить на Київській міській державній адміністрації, яка й має опікуватися її врегулюванням.

Підвищення цін і права пасажирів

За словами експертів, українці мають право подавати скарги, якщо вважають підвищення тарифів необґрунтованим або узгодженим між компаніями, що може свідчити про антиконкурентну змову.

Фахівці радять подавати заяви зі скаргами до декількох органів.

Антимонопольного комітету України (АМКУ);

місцевих адміністрації, наприклад, КМДА;

органів захисту прав споживачів;

служб таксі.

Водночас адвокатка Марія Конрадій зауважила, що ефективними і результативними можуть бути лише масові звернення.

"Можливо, навіть на рівні органів місцевого самоврядування, які встановлюватимуть тимчасові місцеві правила або обмеження тарифів під час масових відключень світла. Адже зараз люди проживають без тепла та води, і для багатьох складно дістатися на роботу чи задовольнити базові потреби", — пояснила експертка.

Саме це, на її думку, може стати достатньою підставою для втручання місцевої влади та встановлення контрольованих тарифів.

Як Фокус писав раніше, в Україні змінюють правила комендантської години через надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни. Тож представники платформ Bolt, Uklon та Uber звернулися до міського голови Києва Віталія Кличка та очільника КМВА Тимура Ткаченка з проханням надати їм дозвіл на роботу таксі у комендантську годину.