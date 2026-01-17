В Киеве изменили правила комендантского часа: кто сможет ночью выходить на улицу

Начальник КГВА Тимур Ткаченко предупредил, что с изменениями правил усиливается патрулирование города. Граждане обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а военнообязанные — военно-учетные документы.

По словам Ткаченко, комендантский час в столице не будет отменен, но появляются "необходимые исключения для людей". Об этом он сообщил в своем Telegram.

Он добавил, что на время чрезвычайной ситуации в энергетике, все жители смогут пешком или на частном транспорте (или такси) добраться до ближайшего Пункта Несокрушимости или домой.

"Для киевлян это означает простые и важные вещи: ночью добраться домой, в том числе с поезда, прибывшего с опозданием. [Также] вы сможете в любое время найти тепло, свет и помощь", — написал Ткаченко.

В Киеве изменились правила комендантского часа

Начальник местной военной администрации подчеркивает, что в период с 00:00 до 5:00 гражданам позволят добраться домой с поезда, который прибыл на вокзал с опозданием. Также можно прибыть в "Пункт несокрушимости", в которых есть отопление, свет и в котором могут оказать помощь.

"Пункты Несокрушимости отныне могут работать круглосуточно. Это касается как муниципальных пунктов, так и заведений ответственного бизнеса, которые готовы обеспечить тепло, электропитание, связь, воду и горячий чай", — пишет Ткаченко.

Начальник КГВА предупредил, что с изменениями правил усиливается патрулирование города. Всех граждан просят брать с собой документы, удостоверяющие личность, а военнообязанным — военно-учетные документы.

Ранее Фокус рассказывал о том, Зеленский допустил возможность отмены команданте час на время действия чрезвычайной ситуации для отдельных общин. В частности, для Киева создадут отдельный штаб, который будет координировать восстановительные работы и стабильность поставок электроэнергии и тепла.

Впоследствии стало известно о возможных изменениях комендантского часа в столице. В Украине могут быть временно изменены правила комендантского часа из-за чрезвычайной ситуации в энергосистеме страны.