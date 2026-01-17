У Києві змінили правила комендантської години: хто зможе вночі виходити на вулицю

Начальник КМВА Тимур Ткаченко попередив, що зі змінами правил посилюється патрулювання міста. Громадяни зобов'язані мати при собі документ, що посвідчує особу, а військовозобов'язані — військово-облікові документи.

За словами Ткаченка, комендантська година в столиці не буде скасована, але з’являються "необхідні винятки для людей". Про це він повідомив у своєму Telegram.

Він додав, що на час надзвичайної ситуації в енергетиці, усі мешканці зможуть пішки або на приватному транспорті (або таксі) дістатися до найближчого Пункту Незламності або додому.

"Для киян це означає прості й важливі речі: вночі дістатися додому, у тому числі з поїзда, що прибув із запізненням. [Також] ви зможете у будь-який час знайти тепло, світло і допомогу", — написав Ткаченко.

В Києві змінилися правила комендантської години Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Начальник місцевої військової адміністрації підкреслює, що в період з 00:00 до 5:00 громадянам дозволять дістатися додому з поїзда, який прибув на вокзал із запізненням. Також можна прибути до "Пункту незламності", у яких є опалення, світло та у якому можуть надати допомогу.

"Пункти Незламності відтепер можуть працювати цілодобово. Це стосується як муніципальних пунктів, так і закладів відповідального бізнесу, які готові забезпечити тепло, електроживлення, зв’язок, воду й гарячий чай", — пише Ткаченко.

Раніше Фокус розповідав про те, Зеленський допустив можливість скасування командантської годину на час дії надзвичайної ситуації для окремих громад. Зокрема, для Києва створять окремий штаб, який координуватиме відновлювальні роботи та стабільність постачання електроенергії й тепла.

Згодом стало відомо про можливі зміни комендантської години в столиці. В Україні може бути тимчасово змінено правила комендантської години через надзвичайну ситуацію в енергосистемі країни.