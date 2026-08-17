На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного руху: що відомо

Обласною військовою адміністрацією було знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту.

Зняття обмеження діятиме в обох напрямках дорогами державного значення з Київської траси по об'їзній дорозі міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені". Про це повідомляє Одеська ОВА.

Фото: Одеська ОВА Фото: Одеська ОВА

"Насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, нині комендантська година в Україні більше не виглядає як жорстка заборона. Після оновлення правил пересуватися містом уночі стало простіше, а межа між "можна" і "не можна" — розмитішою, ніж будь-коли. Фокус розібрався, що насправді змінилося.

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Також служби таксі у Києві повернулись до цілодобової роботи, однак лишились деякі обмеження.