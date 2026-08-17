RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

На Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного руху: що відомо

одеська траса
Одеська ОВА зняла обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту

Обласною військовою адміністрацією було знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту.

Зняття обмеження діятиме в обох напрямках дорогами державного значення з Київської траси по об'їзній дорозі міста Одеси в бік пунктів міжнародного пропуску "Паланка", "Старокозаче", "Орлівка" та "Рені". Про це повідомляє Одеська ОВА.

одещина комендантська година
Фото: Одеська ОВА
одещина комендантська година
Фото: Одеська ОВА
одещина комендантська година
одещина комендантська година

"Насамперед це важливе рішення для людей, які перетинають кордон з Молдовою та Румунією в обох напрямках. Вони зможуть швидше діставатися до пунктів пропуску та менше проводити час в дорозі", - повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, нині комендантська година в Україні більше не виглядає як жорстка заборона. Після оновлення правил пересуватися містом уночі стало простіше, а межа між "можна" і "не можна" — розмитішою, ніж будь-коли. Фокус розібрався, що насправді змінилося.

Відео дня

Також служби таксі у Києві повернулись до цілодобової роботи, однак лишились деякі обмеження.