У Києві та області хочуть змінити режим комендантської години: що планує Кабмін

Уряд України разом із військовими та Укрзалізницею напрацьовує рішення щодо забезпечення роботи транспорту та логістики в умовах тривалих повітряних тривог. Наразі ключовим є питання безпеки.

Ключовою ініціативою є можлива зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Окремо працюємо над диференційованою системою оповіщення залежно від типу загрози та зміною режиму комендантської години в Києві й області. Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки", — написав міністр.

За словами Калашника, головним пріоритетом залишається безпека пасажирів при збереженні стабільного руху поїздів. Він підкреслює, що Укрзалізниця продовжує "розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими".

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"Опрацьовуємо питання цілодобової роботи вокзалів, розосередження поїздів і пасажирів, уникнення одночасного прибуття на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки, зокрема завдяки спрощенню контролю в разі підвищеної загрози, та інші", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв про те, як на Одещині скасували обмеження комендантської години для транзитного руху. Обласною військовою адміністрацією було знято обмеження комендантської години для транзитного руху всіх видів транспорту.

Згодом стало відомо про ймовірні зміни комендантської години в України. Глава уряду Сергій Корецький вказує, що тривалі повітряні тривоги впливають як на безпеку громадян, так і на роботу підприємств, логістику, транспорт, навчальні заклади та інші сфери життя.