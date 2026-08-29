В Україні переглянуть комендантську годину: Корецький розкрив перші деталі

В Україні можуть змінити підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативної інформації про повітряні загрози.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з президентом Володимиром Зеленським адаптацію роботи держави, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики атак Збройних сил Російської Федерації. Про це очільник уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

Прем’єр наголосив, що РФ намагається паралізувати економічну активність у Києві та інших великих містах України, тож алгоритми реагування мають змінюватися. Тривалі повітряні тривоги впливають як на безпеку громадян, так і на роботу підприємств, логістику, транспорт, навчальні заклади та інші сфери життя.

За словами Корецького, наразі йде робота над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики й транспорту, роботи метро та інших об’єктів інфраструктури. Відповідні пропозиції планують сформувати на початку наступного тижня.

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"Окремо плануємо переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози — без додаткових ризиків для безпеки. Усі залучені служби та відомства працюють над комплексним та обґрунтованим підходом", — розповів Корецький.

Окрім того, прем’єр заявив, що на позачерговому засіданні уряд ухвалить рішення про виділення з резервного фонду коштів для підтримки та компенсації постраждалим через удар по Бучанському району.

Нагадаємо, 29 серпня ЗС РФ вдарили по селу Мила Бучанського району, що спричинило детонацію вибухових речовин.

Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський заявив про 37 загиблих внаслідок атаки на Бучанський район.