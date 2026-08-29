В Украине пересмотрят комендантский час: Корецкий раскрыл первые подробности

В Украине могут изменить подходы к комендантскому часу и доступу граждан к оперативной информации об угрозах с воздуха.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы адаптации работы государства, экономики и критически важной инфраструктуры к новой тактике атак Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом глава правительства сообщил в своем Telegram-канале.

Премьер подчеркнул, что РФ пытается парализовать экономическую активность в Киеве и других крупных городах Украины, поэтому алгоритмы реагирования должны меняться. Длительные воздушные тревоги влияют как на безопасность граждан, так и на работу предприятий, логистику, транспорт, учебные заведения и другие сферы жизни.

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По словам Корецкого, в настоящее время ведется работа над решениями, касающимися деятельности предприятий и учреждений в условиях различных видов опасности, организации логистики и транспорта, работы метро и других объектов инфраструктуры. Соответствующие предложения планируется подготовить в начале следующей недели.

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"Отдельно планируем пересмотреть подходы к комендантскому часу и доступу гражданских лиц к более оперативной информации об угрозах с воздуха — без дополнительных рисков для безопасности. Все задействованные службы и ведомства работают над комплексным и обоснованным подходом", — рассказал Корецкий.

Кроме того, премьер заявил, что на внеочередном заседании правительство примет решение о выделении из резервного фонда средств для поддержки и компенсации пострадавшим в результате удара по Бучанскому району.

Напомним, 29 августа Вооруженные силы РФ нанесли удар по селу Мила Бучанского района, что привело к взрыву взрывчатых веществ.

Фокус также сообщал, что Владимир Зеленский заявил о 37 погибших в результате атаки на Бучанский район.