Пустые дороги и бесполезные блокпосты: как работает ослабленный комендантский час в Киеве

Киев. Как действует комендантский час после "послабления" — в частности, если поезд прибыл после полуночи. Делюсь собственным опытом; уверен, многим пригодится.

Спойлер 1: нет, комендантский не отменен, и сейчас есть ограничения.

Спойлер 2: если по сути, то эти ограничения бутафорские и только отнимают время у военных, полиции и путешественников, но ну штош.

Итак, как многие слышали, с середины января правительство официально ослабило правила комендантского часа, в частности в столице. Объяснение тогда было капец какое неискреннее: мол, это ввели, "чтобы люди могли свободно передвигаться ночью для того, чтобы добраться до пунктов несокрушимости", бггг. Реальная причина явно другая, и в целом понятная — потому что комендантский уже оооочень давно потерял первоначальную идею, остался очевидным симулякром... Ну но это так.

Відео дня

А еще в новых правилах говорилось, что по Киеву теперь можно "идти или ехать без спецпропусков" также с вокзала или на вокзал. Поэтому на днях, когда возвращался из Львова, сознательно взял билет на поезд, который приходит в 0:15, чтобы посмотреть, как оно работает. Добавлю, что пару лет назад уже имел опыт приезда после полуночи, тогда пришлось брать за дурные деньги такси с пропуском — так что могу сравнить.

1) Выход с вокзала

Вообще без преград. До смягчения военные категорически не выпускали из здания пассажиров без спецпропуска, и давали добро лишь когда подъедет машина; теперь никого ничего не интересует. Дверь открыта, рядом скучает охрана, на выходящих никто не смотрит. Вход не проверял. UPD: пишут, что на вход проверка работает, как и днем.

2) Такси и трафик на дорогах

Если думаете, что такси теперь ночью доступны даром и ездят куда угодно — то нет. Из того, что я увидел, таксишный трафик ночью угасает практически до нуля. Под Южным вокзалом очереди машин нет. А "Укрзализныця" даже дает скидку за позднее прибытие 300 грн на поездку "Уклоном" (что намекает на сумму в разы выше) даже по Киеву.

У меня потребности в такси не было, потому что был в командировке один день и приехал на машине, которую оставил под вокзалом.

Но поразило, что трафик просто отсутствует. Не низкий, а нулевой. Хотя выехал от вокзала 0:20–25, не так чтобы поздно (что, кстати, является дополнительным доказательством, что такси почти нет; хотя они теперь имеют право работать).

Важно

"Иду греться в баню ночью": за что реально теперь могут оштрафовать во время комендантского часа

3) Блокпосты

Здесь самое интересное.

Приложение УЗ еще в поезде предупредило, что надо сохранять билет, чтобы доказать цель передвижения в комендантский — поэтому я думал, что город будет перекрыт по-прежнему. Но нет.

По Киеву по меньшей мере часть блокпостов сняли. Даже там, где они были и имели смысл для контроля — теперь нет (например, по Борщаговской на мосту через железную дорогу, где сходятся разные дороги — мост же не объедешь дворами). Собственно, я от вокзала до Окружной дороги доехал без блокпостов. Полиции тоже не видел. Подумал — ну, значит реально ослабили, контроля нет.

Но где там.

Я живу в Вишневом, и мне навигатор еще по дороге советовал ехать через село, но я, вдохновленный отсутствием постов по Киеву, решил ехать по основной дороге. Поворачиваю с Окружной — и упираюсь в полностью перекрытую блоками и металлическим ограждением дорогу — классический блокпост там, где он и был все 4 года. Именно здесь у меня проверили и билет на поезд (окей, проверка цели поездки), и документы (это симулякр, потому что что им дало то, что у меня есть айди карта? никто не пробивал ее ни по одним базам), и салон, и багажник им открыл (там была огромная коробка, думаете, кто-то посмотрел содержимое? обломались, только спросили что там).

Словом, посимулировали проверку, потом расчистили мне проезд. Минут 5–7 на все это ушло.

Добавлю, что на блокпосту и полицейская машина с маячками, и военные — занятость норм.

Но самое главное. Буквально рядом есть штук 8 других выездов из Киева на Вишневое через "Софиевку". И они не перекрыты. Там, собственно, блокпостов и не было никогда. Поэтому если мне будет нужно снова ехать ночью, то буду ехать сразу этими путями, чтобы сэкономить несколько минут.

И что особенно комично в этой истории: даже если бы на блокпосту решили, что я не имею права на поездки ночью — то должны были бы просто отправить меня обратно. То есть, по сути, отправили бы на соседние въезды. И очевидно, что полиции на посту это известно, но правила есть правила, надо перекрывать и имитировать работу.

4) ВЫВОДЫ:)

Очевидно, что по Киеву в некоторых местах также остались блокпосты. Например, не сомневаюсь, что мосты через Днепр проверяют. Поэтому при построении маршрута надо это учитывать.

Ну и надо быть готовым, что ночью — потенциально — где-то может остановить полиция, и будут иметь право просить показать основания поездки по городу.

Но это реально симуляция проверки.

А еще вывод — что с междугородними поездками ослабленный комендантский не очень работает. Но можно все же по селам немного проехать до 5 утра и сэкономить себе времени в случае дальней дороги. Но это такое, по необходимости и на любителя :)

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно