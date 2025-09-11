Атака "шахедов" на Польшу — не повод для 5-й статьи: когда НАТО может объявить войну РФ

Related video

О статье 5. Извините, побуду не в тренде.

То, что происходит сейчас — НЕ ЯВЛЯЕТСЯ причиной для применения пятой статьи договора НАТО. Вот просто объективно. И инциденты во времена СССР, которые также можно считать подобными — тоже не запускали статью 5 ни разу.

Нет, это никак нельзя классифицировать как "нападение на страну или несколько стран-членов НАТО" (терминология Вашингтонского договора).

И Россия, умышленно (не сомневаюсь в этом!) запуская пачку дронов в Польшу — прекрасно знала, где проходит граница. К слову, ставлю на то, что ни одного "шахеда" в пачке не было — только "Герберы" и неясно, вообще снаряжены ли взрывчатой частью.

Напомню также, что "агрессия" и "нападение" — это также разные слова и разные термины. Уровень "акта агрессии" в определении 1974 года — по моему убеждению, был преодолен, и очень вероятно, что не впервые. Но уровень "превышения агрессии" (это еще один отдельный термин) или "нападения" в понимании Североатлантического совета — нет. Это не отменяет проблемы ссыкливости отдельных руководителей ключевых государств Альянса, но конкретно здесь — не в ней дело.

Это не исключает того, что реакция и Польши, и Альянса после этой атаки должна быть. И мы должны требовать, чтобы она была твердой. Это не отрицает того, что польское войско и МО сейчас жуют сопли и еще больше делали это раньше. И на это надо указывать.

Но статьи 5 нет, и оснований для нее не было. Это просто факт.

Извините если кому не нравится реальность — но это не повод жить вне ее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

