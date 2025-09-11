Россия проверяет НАТО: 5 технических деталей налета дронов на Польшу

Related video

Честно говоря, никакой другой реакции на российские БПЛА в воздушном пространстве Польши со стороны ее военно-политического руководства, а равно руководства НАТО, США и т.д. ожидать не стоило. Все в предусмотренных пределах…

Другое дело — "технические" детали этого "залета".

Деталь первая

Количество. Если речь идет действительно о 19 единицах, причем РАЗНОТИПНЫХ (включая БПЛА-обманки), то ни о какой "случайности" вообще вспоминать не стоит.

Деталь вторая

Направления пролета этих БПЛА. Очевидно, что по крайней мере часть из них двигалась в направлении Жешува (АЭ Жешув — Ясенка). Как по мне, это очень интересное направление для именно блуждания российских БПЛА.

Деталь третья

У меня лично нет никакого сомнения в том, что реакцию Польши на пролет ее воздушным пространством ЗНАЧИТЕЛЬНОГО количества "неопознанных" БПЛА очень и очень внимательно отслеживали и анализировали в сопредельных с ней странах. В первую очередь расположенных восточнее…

Особенно такие параметры, как скорость боевой реакции ее дежурных сил, начиная с момента обнаружения воздушных целей (ну или, соответствующего оповещения, если верить белорусским "говорунам"), их структуру и методы реакции, тактико-технические характеристики задействованных в перехвате сил и средств (включая рабочие частоты средств обнаружения и наведения).

Вполне допускаю, что БЛУЖДАНИЕ этих БПЛА и было организовано именно с этой целью.

Важно

Деталь четвертая

Как по мне, появления БЛУЖДАЮЩИХ (сбитых с толку украинской РЭБ, случайно ошибившихся и т.д., нужное можно подставить по собственному усмотрению) российских БПЛА, очевидно, стоит ожидать и в дальнейшем. Причем не только над Польшей, а вполне возможно, что и над странами Балтии. Их количество и частота "блуждания" МОЖЕТ расти, направления и районы "блуждания" могут существенно разнообразится и расширится.

Деталь пятая

Очевидно, что в ходе БЛУЖДАНИЯ тестировались не только вопросы сугубо военные, но и в значительной степени военно-политические (изучалась реакция военно-политического руководства Польши, НАТО, методология и скорость принятия ими управленческих решений, оценка события и т.д.).

Но ГЛАВНАЯ проблема заключается в том, что заблудиться и "ошибиться" могут НЕ ТОЛЬКО дроны…

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

