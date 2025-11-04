Билеты в "Укрзализнице" — по справедливой цене: как превратить популизм Кабмина во что-то полезное
Идея "Укрзализницi" о бесплатных 3 000 километров, как ни крути, все равно отдает популизмом, но журналист Сергей Сидоренко предлагает извлечь из нее реальную пользу для пассажиров. По его убеждению, давно пора ввести дифференцированную цену на билеты в поездах, чтобы "боковушка" возле туалета не стоила, как нижняя полка в соседнем купе.
У "Укрзалізниці" есть шанс вырулить этот популизм на пользу, если дополнить его системными и давно назревшими изменениями в части, которая будет заметна людям.
Например, введя, наконец, дифференциацию мест в поезде. Потому что то, что верхняя боковушка возле туалета "весит" столько же, как и нижняя полка во втором купе — это нонсенс. Но это "вечная" реальность УЗ.
Сделайте, чтобы это нижнее учитывалось по километрам с коэффициентом 1,2, а верхняя боковушка возле туалета 0,5, и точно такой была разница цены в гривнах — и расписание будет совсем другим. Коэффициенты условные, конечно.
Также верхние места должны быть дешевле нижних, скажем, на 25% — и это уже поможет улучшить населенность вагонов. Потому что студенты, которым полка в целом "по барабану", смогут и захотят брать верхнюю, потому что дешевле. А нижние останутся для тех, кто хочет за них доплатить. Или деньгами, или километрами.
А еще это уменьшит конфликтность поездок, когда человек должен доказывать, что купил нижнее, потому что нуждается в этом, а тут пришла беременная бабушка, которая говорит "ты же молодая/-дой, уступи место".
Вот это бы осталось как положительное легаси этого чуда...
