Билеты в "Укрзализнице" — по справедливой цене: как превратить популизм Кабмина во что-то полезное

У "Укрзалізниці" есть шанс вырулить этот популизм на пользу, если дополнить его системными и давно назревшими изменениями в части, которая будет заметна людям.

Например, введя, наконец, дифференциацию мест в поезде. Потому что то, что верхняя боковушка возле туалета "весит" столько же, как и нижняя полка во втором купе — это нонсенс. Но это "вечная" реальность УЗ.

Сделайте, чтобы это нижнее учитывалось по километрам с коэффициентом 1,2, а верхняя боковушка возле туалета 0,5, и точно такой была разница цены в гривнах — и расписание будет совсем другим. Коэффициенты условные, конечно.

Также верхние места должны быть дешевле нижних, скажем, на 25% — и это уже поможет улучшить населенность вагонов. Потому что студенты, которым полка в целом "по барабану", смогут и захотят брать верхнюю, потому что дешевле. А нижние останутся для тех, кто хочет за них доплатить. Или деньгами, или километрами.

А еще это уменьшит конфликтность поездок, когда человек должен доказывать, что купил нижнее, потому что нуждается в этом, а тут пришла беременная бабушка, которая говорит "ты же молодая/-дой, уступи место".

Вот это бы осталось как положительное легаси этого чуда...

