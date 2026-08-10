Армия РФ не сможет переварить 800 тысяч человек: какие планы у Кремля и какова будет реальность

Российские власти озвучили планы по мобилизации.

На прошлой неделе в Кремле состоялось совещание, на котором впервые был озвучен план мобилизации до конца года. Армия просит 800 тысяч.

Сразу скажу, мне эта цифра кажется нереалистичной. С одной стороны, армия просто физически не сможет "поглотить" такую массу людей (разместить, с учетом наших возможностей по дистрайкам, и обучить, из-за отсутствия достаточного количества соответствующих центров). Но они, похоже, руководствуются принципом "требуй больше — получишь хоть что-то". И это "что-то" выразится в цифре от 300 до 500 тысяч новобранцев. Пока, как я понимаю, базовый сценарий: мобилизация за деньги. То есть контрактные выплаты никто не отменяет, чтобы не подрывать социальный договор последних лет, который сводится к обмену жизни на приличные суммы денег. И такой сценарий резко снижает вероятность локальных бунтов. Похоже, базовый сценарий сводится к тому, что РФ пока официально не будет объявлять мобилизацию. Просто ежемесячные планы кратно вырастут, и мобилизация будет проходить всеми доступными методами. Иными словами, резко возрастает план по задержаниям со стороны полиции, которая будет хватать всех подряд, а затем заставлять подписывать контракт; зона "бусификации", отработанная прежде всего в Пензенской области, резко расширится, и параллельно резко вырастет план по вербовке на производственных предприятиях. Повторюсь, добиться поставленных результатов невозможно, но к концу года российская армия увеличится не менее чем на 300–500 тысяч человек. Параллельно с этим должны усилиться провокации в сторону стран Балтии и Польши. В целом, похоже, план россиян довольно прост: максимально долго удерживать морскую блокаду Украины, несмотря на очень сложную ситуацию для самой России. Попытаться провести определенные гибридные операции в Польше, чтобы заблокировать польско-украинскую сухопутную границу. При этом постараться максимально активизировать проникновение небольших групп на всех направлениях. Попытаться деморализовать население ударами по крупным городам и гражданской инфраструктуре, которые мы уже наблюдаем. Но это все теория. Реальность внесет свои существенные коррективы. Как это уже бывало не раз.

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