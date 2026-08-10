800 тисяч людей армія РФ не перетравить: які плани у Кремля і якою буде реальність

Російська влада озвучила плани з мобілізації.

Минулого тижня в Кремлі відбулася нарада, на якій вперше було озвучено мобілізаційний план до кінця року. Армія просить 800 тисяч.

Відразу скажу, мені ця цифра видається нереалістичною. З одного боку, армія просто фізично не зможе "проковтнути" таку масу людей (розмістити, за умов наших можливостей по діпстрайках, та навчити, через відсутність достатньої кількості відповідних центрів). Але вони, схоже, йдуть за принципом "вимагай більше, отримаєш хоч щось". І це щось виллється у вилку від 300 до 500 тисяч новобранців. Поки, як я розумію, базовий сценарій: мобілізація за гроші . Тобто контрактні виплати ніхто не відміняє, щоб не підривати соціальний договір останніх років, який зводиться до обміну життя на пристойні суми грошей. І такий сценарій різко зменшує вірогідність локальних бунтів. Схоже, базовий сценарій зводиться до того, що РФ поки що офіційно не буде оголошувати мобілізацію. Просто щомісячні плани кратно виростуть і мобілізація буде проходити всіма доступними методами. Іншими словами, різко зростає план по посадках для поліції, яка буде хапати всіх підряд і потім змушувати підписувати контракт, ареал бусифікаціі, відпрацьований насамперед у Пензенській області, різко розшириться і паралельно різко зросте план на виробництвах по рекрутингу. Повторюся, добитися поставлених результатів неможливо, але до кінця року російська армія збільшиться не менше ніж на 300–500 тисяч. Паралельно з цим мають зрости провокації в бік країн Балтії та Польщі. В цілому, схоже, план росіян доволі простий: максимально довго тримати морську блокаду України попри дуже складну ситуацію для самої Росії. Спробувати зробити певні гібридні речі в Польщі, щоб спробувати заблокувати польсько-український сухопутний кордон. Водночас спробувати максимально наростити просочування малими групами на всіх напрямках. Спробувати деморалізувати населення ударами по великих містах і цивільній інфраструктурі, які ми вже бачимо. Але це все теорія. Життя внесе свої суттєві корективи. Як це вже було не раз.

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