Красивая картинка, но слабый козырь: почему "адские санкции" против России не сработают

Закон Грэма-Блюменталя. Почему у него минимальные шансы на реализацию?

Я уверен на 90%, что закон будет принят. Но его успешная реализация — это большой вопрос, ответ на который, скорее всего, будет неутешительным для нас.

1. Этот закон, если не считать мелочей, де-факто направлен на три вещи: ограничить нефтяную торговлю РФ с Китаем и Индией; нанести удар по возможностям экспорта сжиженного газа с Ямала (среди участников проекта — Тимченко, французы и две китайские компании); и нанести удар по российской банковской системе.

2. В течение 2025 года мы наблюдали масштабное торговое противостояние между КНР и США, в результате которого Трамп был вынужден пойти на уступки. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трамп был вынужден с достоинством капитулировать. За год ситуация не изменилась.

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3. Что касается Ямала этот закон, возможно, частично сработает. Но только частично. Что касается банков, то, помимо удорожания определенных процессов, ни о каких существенных ударах речи не идет. Это нужно было делать в 2022 году.

4. В итоге у нас будет несколько моментов:

красивая картинка;

слабый козырь в переговорах Трампа с Си, которые должны состояться через полтора месяца;

неизбежное удорожание логистических и банковских расходов для россиян.

К сожалению, этот закон — не панацея. Поэтому не стоит возлагать на него слишком большие надежды.

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