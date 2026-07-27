Черное море закрывается: как рост цен на продовольствие повышает шансы на мир в Украине
Как ни парадоксально, расширение российско-украинской войны, которое сейчас происходит, дает шанс на приближение мира, утверждает политический аналитик Вадим Денисенко. Просто потому, что взаимное закрытие Черного моря для Украины и России приведет к повышению цен на продовольствие во всем мире, а это почти никому из больших стран не нужно.
Расширение войны как шанс на плодотворные переговоры.
Удары по нефтяной платформе в Каспийском море, остановка перевалки казахской нефти в Новороссийске, блокада Черного моря для Украины и предстоящая блокада Черного моря для России превращают нашу войну из локального конфликта в глобальный. И это наш шанс на мир.
- До 2026 года наша война была локальным конфликтом, который все сильные страны мира пытались оставить именно локальным конфликтом. И главная цель этой локализации — ослабление России и недопущение переноса военных проблем на другие страны. 2026 год нарушает эту схему. И окончательный перелом может произойти в течение следующих двух месяцев, когда Украина окончательно закроет Черное море для России.
- Сразу следует отметить, что против такого сценария (закрытия моря для России) может выступить ряд сильных стран, которым не нужны чрезмерно высокие цены на зерно в мире (на долю России и Украины приходится примерно 25% всего зерна). Просто для понимания: из крупных государств только США являются крупным экспортером зерна. Китай и Ближний Восток являются крупнейшими потребителями зерновых, Индия — крупным производителем, но значительные объемы экспорта касаются только риса. Турция теряет значительные средства из-за остановки украинского и возможной остановки российского грузопотоков.
- Проще говоря, если действительно в ближайшие месяцы мы заблокируем Чёрное море для России и сделаем Каспий слишком рискованным маршрутом, это приведёт к дефициту зерна в мире. И здесь есть шанс, что это заставит часть великих держав задуматься как минимум о локализации этой войны (локализация предполагает энергетическое и логистическое перемирие).
- Отдельно следует обратить внимание на один важный факт: эта ситуация может стать неким козырем в руках Трампа накануне американо-китайских переговоров. Повторюсь, США — один из крупнейших экспортеров зерновых в мире, Китай очень зависим от стабильных поставок зерна. Нормализация этого вопроса может стать предметом переговоров Трампа и Си. Не факт, что так и будет, но может стать.
- Визит Зеленского в Вашингтон будет посвящен, по сути, двум темам: оружию и предстоящим переговорам. Расширение войны, которое уже стало реальностью, — это весомый аргумент в нашей переговорной позиции, и это дает возможность выдвигать веские аргументы в адрес Трампа.
Но при этом нужно понимать, что на кону стоит и наша экономика. Блокада экспорта Украины — это главный вызов для нового правительства. И здесь ответственность должен взять на себя премьер. Пока, к сожалению, нет внешних признаков того, что в аппарате премьера к этому относятся серьезно. Во всяком случае первые заседания нового правительства этого не показали.
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