Черное море закрывается: как рост цен на продовольствие повышает шансы на мир в Украине

Расширение войны как шанс на плодотворные переговоры.

Удары по нефтяной платформе в Каспийском море, остановка перевалки казахской нефти в Новороссийске, блокада Черного моря для Украины и предстоящая блокада Черного моря для России превращают нашу войну из локального конфликта в глобальный. И это наш шанс на мир.

До 2026 года наша война была локальным конфликтом, который все сильные страны мира пытались оставить именно локальным конфликтом. И главная цель этой локализации — ослабление России и недопущение переноса военных проблем на другие страны. 2026 год нарушает эту схему. И окончательный перелом может произойти в течение следующих двух месяцев, когда Украина окончательно закроет Черное море для России. Сразу следует отметить, что против такого сценария (закрытия моря для России) может выступить ряд сильных стран, которым не нужны чрезмерно высокие цены на зерно в мире (на долю России и Украины приходится примерно 25% всего зерна). Просто для понимания: из крупных государств только США являются крупным экспортером зерна. Китай и Ближний Восток являются крупнейшими потребителями зерновых, Индия — крупным производителем, но значительные объемы экспорта касаются только риса. Турция теряет значительные средства из-за остановки украинского и возможной остановки российского грузопотоков. Проще говоря, если действительно в ближайшие месяцы мы заблокируем Чёрное море для России и сделаем Каспий слишком рискованным маршрутом, это приведёт к дефициту зерна в мире. И здесь есть шанс, что это заставит часть великих держав задуматься как минимум о локализации этой войны (локализация предполагает энергетическое и логистическое перемирие). Отдельно следует обратить внимание на один важный факт: эта ситуация может стать неким козырем в руках Трампа накануне американо-китайских переговоров. Повторюсь, США — один из крупнейших экспортеров зерновых в мире, Китай очень зависим от стабильных поставок зерна. Нормализация этого вопроса может стать предметом переговоров Трампа и Си. Не факт, что так и будет, но может стать. Визит Зеленского в Вашингтон будет посвящен, по сути, двум темам: оружию и предстоящим переговорам. Расширение войны, которое уже стало реальностью, — это весомый аргумент в нашей переговорной позиции, и это дает возможность выдвигать веские аргументы в адрес Трампа.

Но при этом нужно понимать, что на кону стоит и наша экономика. Блокада экспорта Украины — это главный вызов для нового правительства. И здесь ответственность должен взять на себя премьер. Пока, к сожалению, нет внешних признаков того, что в аппарате премьера к этому относятся серьезно. Во всяком случае первые заседания нового правительства этого не показали.

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