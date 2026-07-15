"Минус" 30 % зерна: какие последствия ударов РФ по черноморским портам Украины, — Reuters

Из-за российских ударов по портовой, железнодорожной и энергетической инфраструктуре экспорт зерна из Украины сократился на треть, сообщили СМИ. При этом отмечается, что под угрозой находятся зерно и масло, 90% которых вывозятся через три ключевых порта в Черном море. Каковы последствия атак Российской Федерации, которые активизировались летом 2026 года?

Информация об ухудшении ситуации с украинскими черноморскими портами поступила от представителей Всеукраинского аграрного совета (ВАС), говорится в материале агентства Reuters. Выяснилось, что ежемесячная пропускная способность портов упала до 4 млн тонн, а мощности по доставке продукции по железной дороге — на 11%. Собеседник агентства напомнил, что экспорт сельскохозяйственной продукции — это основной источник валютных поступлений Украины, и сокращение экспорта через порты влияет на этот показатель.

ВАС опубликовала отчет о ситуации в украинских портах, на который обратили внимание журналисты Reuters. В отчете напомнили, что с момента налаживания работы зернового коридора из портов должно было выходить 6 млн тонн грузов ежемесячно, однако на сегодняшний день наблюдается сокращение на 30%. Украина усилила удары по российским нефтяным танкерам, а Россия — "в ответ" — активнее наносит удары по портам с помощью дронов, крылатых и баллистических ракет, написало издание.

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"И Москва, и Киев сейчас усиливают атаки на ключевые источники доходов. Россия начала систематически наносить удары по портовой инфраструктуре, терминалам и всей транспортно-логистической цепочке, снова и снова используя баллистические ракеты", — говорится в статье.

СМИ привели другие последствия ударов РФ по черноморским портам. Среди них — потеря 30 % мощностей для хранения зерна, нежелание судовладельцев заходить в порты и рост стоимости фрахта. Кроме того, четыре из 13 терминалов приостановили закупку зерна, а ведущая трейдерская компания Kernel Holding прекратила работу в порту Черноморска.

"Порты не остановились, но торговцы сталкиваются с проблемами, связанными с закупками, продажами, отгрузками, накоплением грузов, ценами и фрахтом", — приводит Reuters слова неназванного источника в отрасли.

Удары по портам Одессы — подробности

Один из ударов РФ по портам произошел 13 июля. Как сообщил тогдашний министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, россияне поразили судно под флагом Того, которое перевозило минеральные удобрения: погибли трое моряков, а пятеро получили ранения.

14 июля глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о трёх ударах по кораблям в порту Одессы, нанесённых ВС РФ. В ходе атаки россияне поразили сухогруз ATLAS BEY. Погиб капитан судна: согласно данным медиа-ресурса media.az, это был гражданин Азербайджана Самед Насруллаев. Между тем Кипер сообщил, что РФ нанесла удары по судам под флагами Маршалловых островов, Танзании и Либерии. Помимо капитана, на других судах погибли ещё два человека, трое получили ранения, а 11 человек были доставлены на берег. На фото с места событий — почерневшая рубка и столб дыма посреди моря.

Удары по портам Одессы — атака РФ на суда Танзании и Либерии, 14 июля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

Удары по портам Одессы — атака РФ на судно Маршалловых Островов, 14 июля Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

15 июля Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по украинским портам в Одессе и Николаеве. На видео — дрон, прицеливающийся для нанесения удара по сухогрузу у пирса. Россияне заявили, что для атаки использовали БПЛА "Герань-Сикер": он летит со скоростью более 300 км/ч на расстояние свыше 500 км и несет 50 кг взрывчатки.

Напоминаем, что 23 июня стало известно о новом ударе РФ по Одессе, в результате которого погибла женщина на берегу моря.