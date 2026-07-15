"Мінус" 30% зерна: які наслідки ударів РФ по чорноморських портах України, — Reuters

Через російські удари по портовій, залізничній та енергетичній інфраструктурі експорт зерна з України зменшився на третину, повідомило медіа. При цьому зауважується, що під загрозою зерно та олія, 90% який вивозяться через три ключових порти у Чорному морі. Які наслідки атак Російської Федерації, які активізувались влітку 2026 року?

Інформація про погіршення ситуацію з українськими чорноморськими портами надійшла від представників Всеукраїнської агарної ради (ВАР), ідеться у матеріалі медіа Reuters. З'ясувалось, що щомісячна пропускна здатність портів упала до 4 млн тонн, а потужності підвезення продукції залізницею — на 11%. Співрозмовник медіа нагадав, що експорт сільськогосподарської продукції — це основне джерело валютних надходжень України, і зменшення експорту через порти впливає на цей показник.

ВАР опублікувала звіт про ситуацію в українських портах, на який звернули увагу журналісти Reuters. У звіті нагадали, що з моменту налагодження зернового коридору з портів мало б виходити 6 млн тонн вантажів щомісяця, тим часом на сьогодні є зменшення на 30%. Україна посилила удари по російських нафтових танкерах, а Росія — "у відповідь" активніше б'є по портах дронами, крилатими та балістичним ракетами, написало медіа.

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"І Москва, і Київ зараз посилюють атаки на ключові джерела доходів. Росія почала систематично завдавати ударів по портовій інфраструктурі, терміналах та всьому транспортно-логістичному ланцюжку, знову і знову використовуючи балістичні ракети", — ідеться у статті.

Медіа навело інші наслідки ударів РФ по чорноморських портах РФ. Серед них — втрата 30% потужностей для зберігання зерна, небажання судновласників заходити у порти та зростання вартості фрахту. Крім того, чотири з 13 терміналів призупинили закупівлю зерна, а провідна компанія-трейдер Kernel Holding припинила роботу у порту Чорноморська.

"Порти не зупинилися, але торговці стикаються з проблемами із закупівлями, продажами, відвантаженнями, накопиченням вантажів, цінами та фрахтом", — навело Reuters слова неназваного джерела в галузі.

Удари по портах Одеси — деталі

Один з ударів РФ по портах стався 13 липня. Як повідомив тодішній міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, росіяни влучили по кораблю під прапором Того, який віз мінеральні добрива: загинуло троє моряків, а п'ятеро отримали поранення.

14 липня глава Одеської ОВА Олег Кіпер інформував про три удари по кораблях у порту Одеси, які провели ЗС РФ. Під час атаки росіяни влучили по суховантажу ATLAS BEY. Загинув капітан судна: згідно з даними медіа media.az, це був громадянин Азербайджану Самед Насруллаєв. Тим часом Кіпер повідомив, що РФ влучила по кораблях під прапорами Маршаллових Островів, Танзанії та Ліберії. Окрім капітана, на інших суднах загинуло ще двоє людей, і такоє є троє поранених і 11 людей доправили на берег. На фото з місця подій — почорніла рубка та стовб диму посеред моря.

Удари по портах Одеси — атака РФ на судна Танзанії та Ліберії 14 липня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

Удари по портах Одеси — атака РФ на судно Маршаллових Островів 14 липня Фото: Олег Кіпер/Одеська ОВА - Telegram

15 липня Міноборони РФ опублікували кадри влучання по українських портах в Одесі та Миколаєві. На відео — дрон, який прицілюється для удару по суховантажу біля пірса. Росіяни заявили, що використали для атаки БпЛА "Герань Сикер": летить зі швидкістю понад 300 км/год на відстань понад 500 км та несе 50 кг вибухівки.

Нагадуємо, 23 червня стало відомо про новий удар РФ по Одесі, внаслідок якого загинула жінка на березі моря.