Під час атаки "Шахедів" на Одесу загинула жінка на пляжі: нові деталі трагедії (відео)

Вдень 23 червня Збройні сили Російської Федерації запустили по Одесі дрони-камікадзе "Шахед", і під час повітряної атаки загинула жінка, повідомила військова адміністрація. Інцидент відбувся посеред пляжу "Відрада", розташованого південніше пляжу Ланжерон та північніше району "Малий Фонтан". На місце пробули дві бригади швидкої допомоги, а медіа розібрались: вони приїхали через 40 чи 13 хвилин. Що сталось на Одеському пляжі 23 червня під час удару РФ?

Про трагедію на пляжі в Одесі спершу повідомили у місцевих пабліках, які показали кадри надання допомоги потерпілим. Одночасно з'явились заяви глави ОВА Олега Кіпера, т.в.о. міського голови Одеси Ігоря Коваля. Посадовці повідомили, що під час атаки "Шахедів" загинула 26-річна жінка та отримав поранення 39-річний чоловік. Фокус зібрав інформацію щодо деталей трагедії в Одесі.

Обстріл Одеси — що відомо про загибель на пляжі

Близько 13:19 Олег Кіпер написав у Telegram-каналі про двох постраждалих під час російського удару 23 червня. Посадовець висловив співчуття родині загиблої й нагадав людям, що слід перебувати в укриттях під час повітряної тривоги. Тим часом медіа ТСН уточнило деякі деталі щодо загиблої. З посиланням на власні неназвані джерела медіа повідомило, що це 24-річна жінка — медична працівниця, яка приїхала в Одесу на відпочинок. Імені чи інших деталей не було.

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Обстріл Одеси — де розташований пляж "Відрада"

Обстріл Одеси — що відомо про загибель на пляжі

На трагедію на пляжі під час обстрілу Одеси також відреагували інші органи влади. Зокрема, Ігор Коваль заявив, що подія сталась на пляжі, який не був відкритий для відвідування. Чиновник зауважив, що про сигнал тривоги оголосили з гучномовців, і після цього люди на пляжі мали б пройти в укриття відповідно до вказівників. Медіа "Суспільне" тим часом написало, що ідеться про пляж "Відрада", якого справді немає в офіційному списку. Одеська обласна прокуратура заявила, що відкрила кримінальне провадження за фактом удару ЗС РФ по одеському узбережжю.

Обстріл Одеси — які пляжі відкриті для відбвідування, 23 червня Фото: Скриншот

"Суспільне Одеса" поспілкувалось з відпочивальниками, на очах яких сталась трагедія на пляжі під час нальоту "Шахедів". Відпочивальниця розповіла, що попри сигнал тривоги, усі люди залишались на березі. У якийсь момент вона почула вибух та побачила стовп піску висотою в зріст людини. Далі почав кричати чоловік і, здавалось, що він серйозно поранений, але згодом стало ясно, що стікає кров'ю жінка. Далі люди пішли з пляжу, тим часом один з відпочивальників кинувся спиняти кров, а інші тим часом викликали бригаду медичної допомоги.

Журналісти розповіли, що, зі слів свідків, перша машина приїхала через 30-40 хвилин. Втім, вони отримали коментар директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги Ігоря Кіяшко, який сказав, що перша машина прибула вже через 13 хвилин, а друга — ще через п'ять. Також з'ясувалось, що перша машина належала приватній клініці "Інтосан", яка почала проводити реанімаційні заходи. До всього, бригадам було складно дістатись до потерпілої, оскільки "доступ до пляжів і під'їзд до них не такий простий", сказав він. Обставини смерті розслідуються, але поки іде мова про те, що жінка отримала травми, не сумісні з життям, ідеться у репортажі "Суспільного".

Зазначимо, пресслужба ДСНС розповіла про ще одну трагедію в Одеській області, яка сталася на неофіційному пляжі. Рятувальники розповіли, що 19 червня у море віднесло 10-річну дівчинку у надувному крузі.

Нагадуємо, Одеса щодня перебуває під ударами дронів та ракет ЗС РФ: одна з попередніх трагедій з загибеллю людей відбулась, наприклад, у квітні 2026 року.