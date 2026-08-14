Блокада Черного моря: 5 причин, почему Путин не пойдет на морское перемирие

Украина предложила России морское перемирие. Россия, похоже, откажется. Что дальше?

Иностранные СМИ пишут, что Украина передала предложения о перемирии через США. Есть большие сомнения, что россияне согласятся, по крайней мере, сейчас. Давайте попробуем понять логику противника, чтобы правильно ставить диагнозы и делать прогнозы

1. Прежде всего нужно постараться понять логику принятия решений. И здесь мы сталкиваемся с несколькими прямо противоположными вещами. Потому что одновременно задействованы несколько логик:

личностная (Путина);

военная;

экономическая;

предвыборная;

международная.

2. Начнем с самой простой — предвыборной. Исходя из этой логики, до выборов Путину нежелательно идти ни на какие мирные соглашения, если это не капитуляция. Логика этих выборов — это "война до победы", и в этом контексте извращенная логика Кремля — не идти на переговоры. Но эту логику можно в любой момент перевернуть. Тем более что спрос на нормализацию в российском обществе более чем высок.

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3. Личностная логика Путина очень проста: останавливать войну не нужно, пока Украина не капитулирует. И он до последнего будет делать всё от него зависящее, чтобы продлить эту войну. Что касается морского перемирия, то он хочет верить, что Россия продержится дольше, а потому морская блокада Украины ему выгодна.

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4. Военная логика очень тесно переплетается с экономической. И здесь мы имеем несколько важных составляющих:

Насколько окружение Путина считает блокаду Черного моря критической для экономики РФ. Зерновой кризис может быть частично разрешён за счет перенаправления части зерна и масла в Балтийское море, на Каспий и по сухопутному коридору в Китай. Но решение этого вопроса исключительно силами аграриев весьма проблематично из-за высокой стоимости логистики. Сейчас главный вопрос — согласится ли государство на определенные компенсации для аграриев. Если согласится, Россия сможет частично решить проблему зернового кризиса. Подчеркну — частично. Но при любых обстоятельствах это не может не ухудшить экономику РФ. Насколько? Пока немного рано говорить, но это главный вопрос, ответ на который ищут все спецслужбы мира.

Насколько Украине удастся решить вопрос с логистикой. Если не удастся, в январе-марте мы начнем существенно ощущать проблемы, независимо от обстрелов энергетических объектов. Пока без открытия Черного моря все выглядит довольно мрачно. Время, которое у нас было с 2022 года, чтобы построить сухие порты и евроколеи с юга Украины в ЕС, бездарно упущено. Конечно, сейчас можно говорить о несколько экзотическом варианте: транзит по широкой колее через Беларусь к портам Балтии, но он зависит от такого количества дополнительных факторов, что пока его стоит отложить в сторону.

Россияне будут внимательно следить за тем, удастся ли Украине получить дополнительные "Патриоты". Если мы получим 20–30 — это одно дело. 200–300 — совсем другое, учитывая затраты на производство ракет, которые запускаются по Украине. Хотя этот фактор, хотя и важен, но все же второстепенен.

Россия готовится к мобилизации, которая, как показывает ситуация, пройдет без серьезных эксцессов. В российском обществе, несмотря на рост антивоенных настроений, мне кажется, складывается некий консенсус: "Давайте дадим Путину последний шанс. А что будет потом, посмотрим". Исходя из фактора мобилизации, прекращать морскую блокаду сейчас явно не имеет смысла.

5. Международная ситуация складывается таким образом, что в ближайшее время маловероятны результативные переговоры. Трехсторонний формат зашел в тупик: Россия не хочет, США не могут, а Украина не имеет возможности. Других форматов пока не просматривается. Если они не появятся, сложно представить себе переговоры между Украиной и Россией по разблокированию морского пространства.

Исходя из вышесказанного, вероятность разблокирования морского прохода в ближайшей перспективе представляется маловероятной. Но ее реализация будет зависеть от двух факторов: влияния экономистов на Путина (пока в это трудно поверить) и расширения круга участников переговоров и самого поля переговоров. Пока это тоже выглядит несколько отдаленной перспективой.

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