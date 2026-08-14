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Блокада Черного моря: 5 причин, почему Путин не пойдет на морское перемирие

Насколько реально заключение морского перемирия между Украиной и Россией в ближайшее время? На этот вопрос журналист Вадим Денисенко отвечает уверенно: это маловероятно. Россия явно этого не хочет, Украина не имеет возможности добиться своих условий, а США никак не в состоянии повлиять на ситуацию. Поэтому, как ни печально, лучше исходить из того, что Чёрное море останется заблокированным…

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Журналист, руководитель аналитического центра "Деловая столица"
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Война на Черном море продолжается...
Война на Черном море продолжается... | Фото: Facebook ГУР

Украина предложила России морское перемирие. Россия, похоже, откажется. Что дальше?

Иностранные СМИ пишут, что Украина передала предложения о перемирии через США. Есть большие сомнения, что россияне согласятся, по крайней мере, сейчас. Давайте попробуем понять логику противника, чтобы правильно ставить диагнозы и делать прогнозы

1. Прежде всего нужно постараться понять логику принятия решений. И здесь мы сталкиваемся с несколькими прямо противоположными вещами. Потому что одновременно задействованы несколько логик:

  • личностная (Путина);
  • военная;
  • экономическая;
  • предвыборная;
  • международная.

2. Начнем с самой простой — предвыборной. Исходя из этой логики, до выборов Путину нежелательно идти ни на какие мирные соглашения, если это не капитуляция. Логика этих выборов — это "война до победы", и в этом контексте извращенная логика Кремля — не идти на переговоры. Но эту логику можно в любой момент перевернуть. Тем более что спрос на нормализацию в российском обществе более чем высок.

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3. Личностная логика Путина очень проста: останавливать войну не нужно, пока Украина не капитулирует. И он до последнего будет делать всё от него зависящее, чтобы продлить эту войну. Что касается морского перемирия, то он хочет верить, что Россия продержится дольше, а потому морская блокада Украины ему выгодна.

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4. Военная логика очень тесно переплетается с экономической. И здесь мы имеем несколько важных составляющих:

  • Насколько окружение Путина считает блокаду Черного моря критической для экономики РФ. Зерновой кризис может быть частично разрешён за счет перенаправления части зерна и масла в Балтийское море, на Каспий и по сухопутному коридору в Китай. Но решение этого вопроса исключительно силами аграриев весьма проблематично из-за высокой стоимости логистики. Сейчас главный вопрос — согласится ли государство на определенные компенсации для аграриев. Если согласится, Россия сможет частично решить проблему зернового кризиса. Подчеркну — частично. Но при любых обстоятельствах это не может не ухудшить экономику РФ. Насколько? Пока немного рано говорить, но это главный вопрос, ответ на который ищут все спецслужбы мира.
  • Насколько Украине удастся решить вопрос с логистикой. Если не удастся, в январе-марте мы начнем существенно ощущать проблемы, независимо от обстрелов энергетических объектов. Пока без открытия Черного моря все выглядит довольно мрачно. Время, которое у нас было с 2022 года, чтобы построить сухие порты и евроколеи с юга Украины в ЕС, бездарно упущено. Конечно, сейчас можно говорить о несколько экзотическом варианте: транзит по широкой колее через Беларусь к портам Балтии, но он зависит от такого количества дополнительных факторов, что пока его стоит отложить в сторону.
  • Россияне будут внимательно следить за тем, удастся ли Украине получить дополнительные "Патриоты". Если мы получим 20–30 — это одно дело. 200–300 — совсем другое, учитывая затраты на производство ракет, которые запускаются по Украине. Хотя этот фактор, хотя и важен, но все же второстепенен.
  • Россия готовится к мобилизации, которая, как показывает ситуация, пройдет без серьезных эксцессов. В российском обществе, несмотря на рост антивоенных настроений, мне кажется, складывается некий консенсус: "Давайте дадим Путину последний шанс. А что будет потом, посмотрим". Исходя из фактора мобилизации, прекращать морскую блокаду сейчас явно не имеет смысла.

5. Международная ситуация складывается таким образом, что в ближайшее время маловероятны результативные переговоры. Трехсторонний формат зашел в тупик: Россия не хочет, США не могут, а Украина не имеет возможности. Других форматов пока не просматривается. Если они не появятся, сложно представить себе переговоры между Украиной и Россией по разблокированию морского пространства.

Исходя из вышесказанного, вероятность разблокирования морского прохода в ближайшей перспективе представляется маловероятной. Но ее реализация будет зависеть от двух факторов: влияния экономистов на Путина (пока в это трудно поверить) и расширения круга участников переговоров и самого поля переговоров. Пока это тоже выглядит несколько отдаленной перспективой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные материалы в рубрике "Мнения" несет автор.

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