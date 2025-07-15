Официально два паспорта: Зеленский легализовал множественное гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Теперь украинцы, проживающие за рубежом, смогут официально оставаться гражданами Украины, даже имея паспорта других государств.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, новый закон позволит юридически объединить миллионы украинцев, которые живут в разных странах мира, а также тех иностранцев, которые связали свою жизнь с Украиной.

"Благодаря множественному гражданству сможем создать больше реальных юридических основ для единства всего нашего большого народа — миллионов украинцев на всех континентах", — отметил Зеленский.

Что предусматривает закон о множественном гражданстве — детали

Согласно карточке проекта закона, теперь украинцы, которые получили иностранный паспорт, официально не потеряют гражданство Украины. Это правило будет действовать, если другая страна входит в перечень безопасных государств, определенных украинским правительством. Следовательно, украинцы за рубежом смогут сохранять украинский паспорт и одновременно получать гражданство других стран, не боясь юридических последствий.

Предусмотрено также право украинцев, которые только планируют получить иностранное гражданство, сделать это официально, не отказываясь от украинского. Таким образом, государство признает двойное гражданство, однако лишь в случаях, когда это не угрожает национальной безопасности.

Что касается иностранцев, то для них документ открывает новые возможности. Лица украинского происхождения смогут получать украинское гражданство по упрощенной процедуре. Для тех, кто не имеет украинских корней, внедрен новый порядок оформления гражданства. Причем отказываться от своего предыдущего гражданства им не придется, если речь не идет о гражданстве государства-агрессора.

Закон также упрощает путь к украинскому паспорту для иностранцев, которые служат в Вооруженных Силах Украины, а также для тех, кого преследуют в родных странах по политическим мотивам.

Важная деталь — согласно закону, на территории Украины лицо с несколькими паспортами признается исключительно как гражданин Украины. Кроме того, закон не является универсальным для всех. Перечень стран, с которыми разрешается двойное гражданство, будет формировать правительство, учитывая интересы и безопасность государства.

В отношении России закон оставляет жесткое ограничение: гражданство РФ является основанием для автоматической потери украинского паспорта, за исключением случаев, когда иностранное гражданство было получено принудительно или автоматически.

Отдельно подчеркивается, что закон не отменяет стандартных требований для получения гражданства: необходимо знать украинский язык, историю и Конституцию. Также он не меняет ограничений для госслужащих и судей — для них множественное гражданство по-прежнему запрещено.

Предусмотрены и механизмы контроля — в случае нарушения правил лицо рискует потерять украинское гражданство.

Кроме этого, президент подписал ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. По его словам, это позволит обеспечить реальную неотвратимость наказания России за развязанную войну.

Также подписано решение о приостановлении для Украины действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Зеленский отметил, что этот шаг поможет достичь как минимум паритета в силах и средствах, необходимых для защиты от российской агрессии.

Напомним, что 18 июня парламент проголосовал за закон о введении института множественного гражданства. Инициатором изменений был президент Владимир Зеленский.

Ранее Фокус цитировал народного депутата Ярослава Юрчишина, который объяснял почему множественное гражданство — это хорошо и как это будет работать в отдельно взятых нюансах.