Офіційно два паспорти: Зеленський легалізував множинне громадянство

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство. Тепер українці, які мешкають за кордоном, зможуть офіційно залишатися громадянами України, навіть отримавши паспорти інших держав.

Related video

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, новий закон дозволить юридично об’єднати мільйони українців, які живуть у різних країнах світу, а також тих іноземців, які пов’язали своє життя з Україною.

“Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу – мільйонів українців на всіх континентах”, – зазначив Зеленський.

Що передбачає закон про множинне громадянство — деталі

Згідно з карткою проєкту закону, тепер українці, які отримали іноземний паспорт, офіційно не втратять громадянство України. Це правило діятиме, якщо інша країна входить до переліку безпечних держав, визначених українським урядом. Відтак, українці за кордоном зможуть зберігати український паспорт і водночас отримувати громадянство інших країн, не боячись юридичних наслідків.

Передбачено також право українців, які тільки планують отримати іноземне громадянство, зробити це офіційно, не відмовляючись від українського. Таким чином, держава визнає подвійне громадянство, однак лише у випадках, коли це не загрожує національній безпеці.

Щодо іноземців, то для них документ відкриває нові можливості. Особи українського походження зможуть отримувати українське громадянство за спрощеною процедурою. Для тих, хто не має українських коренів, впроваджено новий порядок оформлення громадянства. Причому відмовлятися від свого попереднього громадянства їм не доведеться, якщо мова не йде про громадянство держави-агресора.

Закон також спрощує шлях до українського паспорта для іноземців, які служать у Збройних Силах України, а також для тих, кого переслідують у рідних країнах з політичних мотивів.

Важлива деталь – згідно з законом, на території України особа з кількома паспортами визнається виключно як громадянин України. Крім того, закон не є універсальним для всіх. Перелік країн, з якими дозволяється подвійне громадянство, формуватиме уряд, враховуючи інтереси та безпеку держави.

Щодо Росії закон залишає жорстке обмеження: громадянство РФ є підставою для автоматичної втрати українського паспорта, за винятком випадків, коли іноземне громадянство було отримано примусово або автоматично.

Окремо підкреслюється, що закон не скасовує стандартних вимог для отримання громадянства: необхідно знати українську мову, історію та Конституцію. Також він не змінює обмежень для держслужбовців і суддів – для них множинне громадянство як і раніше заборонене.

Передбачені й механізми контролю – у разі порушення правил особа ризикує втратити українське громадянство.

Окрім цього, президент підписав ратифікацію Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. За його словами, це дасть змогу забезпечити реальну невідворотність покарання Росії за розв’язану війну.

Також підписано рішення про зупинення для України дії Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Зеленський наголосив, що цей крок допоможе досягти щонайменше паритету у силах і засобах, необхідних для захисту від російської агресії.

Нагадаємо, що 18 червня парламент проголосував за закон про введення інституту множинного громадянства. Ініціатором змін був президент Володимир Зеленський.

Раніше Фокус цитував народного депутата Ярослава Юрчишина, який пояснював чому множинне громадянство — це добре і як це працюватиме в окремо взятих нюансах.