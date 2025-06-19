"Українців не 30 мільйонів і навіть не 40": нардеп пояснив переваги множинного громадянства

Парламентар Ярослав Юрчишин наголосив, що новий закон про множинне громадянство — це про єдність. Він розповів, що приблизно половина українців проживає за кордоном, і частина з них навіть не має паспортів.

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"Українців більше, аніж ви можете уявити. Нас не 30 мільйонів і навіть не 40. Українців — 60 мільйонів, хоча близько половини проживають за межами держави і не всі мають українські паспорти. Але мають українське коріння та хочуть бути частиною наших процесів", — йдеться у пості депутата, опублікованому у Facebook 18 червня.

Юрчишин пояснив, що завдяки закону про множинне громадянство мільйони українців по всьому світу збережуть або матимуть можливість отримати український паспорт, маючи ще інший. Політик підкреслив, що це особливо актуально для родин, які давно живуть в еміграції, ідентифікуючи себе водночас українцями.

Однак закон про множинне громадянство має й інші переваги:

іноземці, які захищають Україну (рік прослужили в умовах воєнного стану або три роки за контрактом), зможуть отримати тут громадянство;

іноземці, які постійно проживають в Україні понад 5 років, а також зможуть скласти іспити зі знання мови, історії й Конституції, теж зможуть отримати паспорти;

батьки не будуть змушені обирати громадянство дітям, народженим за кордоном, адже матимуть можливість отримати обидва;

представникам Росії й інших країн, які не визнають територіальної цілісності України, громадянство доступне не буде;

засуджені за тяжчі злочини теж розраховувати на паспорти не зможуть.

Юрчишин повідомив, що Кабмін отримав доручення розробити окремий закон, який передбачатиме обмеження для громадян країни-агресорки. Також постановою КМУ буде визначений перелік країн, чиє громадянство буде сумісним з українським. Водночас уряд враховуватиме інтереси безпеки України.

"Таким чином ми посилюємо зв’язок між українцями всередині країни та закордоном. А ще створюємо хороший стимул для іноземців ставати на захист України та мати можливість отримати український паспорт", — підкреслив нардеп.

Рада ухвалила закон про множинне громадянство: деталі

Верховна Рада проголосувала за новий закон 18 червня. Міністр національної єдності України Олексій Чернишов назвав це "історичним днем для України".

Нардеп Олексій Гончаренко пояснював, що множинне громадянство буде доступне:

дітям за народженням за кордоном;

дітям, всиновленим іноземцями;

українцям, які одружуватимуться з іноземцями;

повнолітнім українцям, яким інші країни автоматично надаватимуть громадянство;

іноземцям з держав з переліку, які набуватимуть громадянство у спрощеному порядку;

українцям, які набуватимуть громадянство країн з того самого переліку.

Держслужбовці й судді не матимуть права на кілька паспортів, як і раніше. Також закон створює підстави для позбавлення громадянства тих українців, які добровільно отримують паспорти Росії.

Нагадаємо, міністр національної єдності Олексій Чернишов на початку травня наголошував, що за 30 років з України виїхали 20 мільйонів громадян, і лише 5 мільйонів з них — це біженці, які пересуваються в країнах ЄС. Очікується, що 30% з них залишаться за кордоном, і Україна працює з різними урядами над визначенням їхнього майбутнього правового статусу.

Президент Володимир Зеленський виступив за множинне громадянство в Україні ще у листопаді минулого року, презентуючи "План внутрішньої стійкості" у Верховній Раді. Він озвучував цю пропозицію неодноразово, вона також була однією з передвиборчих обіцянок політика.