Українцям дозволять мати подвійне громадянство: деталі від уряду

В Україні готують новий закон, який зробить легальним множинне громадянство. Також для біженців створюють новий застосунок та зміни у навчальних планах.

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Про це в інтерв’ю виданню La Repubblica розповів віцепрем'єр-міністр України, міністр національної єдності Олексій Чернишов.

Множинне громадянство: в Україні готують закон

З його слів, українців не хочуть "змушувати повертатися" з-за кордону. Однак уряд прагне об’єднати тих, хто залишився в країні, з тими, хто виїхав.

"Перш за все, ми схвалюємо закон, який дозволить емігрантам мати подвійне громадянство, що наразі заборонено. Вони матимуть ті ж права, що й ті, хто залишився в Україні, включаючи право голосу", — повідомив Чернишов.

Він пообіцяв, що закон про множинне громадянство буде готовий вже цього року.

Множинне громадянство для українців: статистика

За даними Міністерства національної єдності, населення України у 1991 році налічувало майже 52 мільйони осіб, у 2015 році — вже 48 мільйонів, а нині сягає лише 32 мільйонів. Тобто за 30 років країну залишили 20 мільйонів громадян, і лише 5 з них — біженці, які нині перебувають у країнах ЄС. Очікується, що 30% тих, хто отримав притулок через війну в Європі, повернуться на батьківщину, коли буде мирно. Ще 30%, ймовірно, залишаться за кордоном.

"Ми працюємо з різними урядами, включаючи італійський, щоб визначити, який правовий статус вони матимуть. Ми хочемо переконати решту 40%, тих, хто ще не визначився. І ми очікуємо зробити це з економічним розвитком", — зауважив Чернишов.

Він пояснив, що оцінки зростання для України позитивні. Уряд сподівається, що станеться як у Польщі, яка привабила назад емігрантів 90-х за допомогою збільшення ВВП і можливостей працевлаштування. Міністр вважає своєю місією нині зміцнення відносин з українською діаспорою.

Чого ще чекати українцям за кордоном

"Ми активуємо додаток, який дозволить біженцям керувати своїми справами, а також вивчати пропозиції роботи та житла. Крім того, в кожній столиці ми відкриваємо Unity Hub, великий фізичний офіс, де можна отримати документи, сертифікати, інформацію", — розповів віцепрем'єр.

З його слів, такий офіс вже готовий у Берліні, у Римі поки шукають для нього місце.

"Крім того, у нас є ідея стандартизувати навчальні плани, які відповідають за навчання українських дітей та молоді, які емігрували, з планами наших шкіл", — додав Чернишов.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року за дозвіл подвійного громадянства для українців виступав тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він пояснював, що потрібно зберегти зв’язок біженців з батьківщиною, адже це — "про майбутнє України й українства". Однак чиновник наголошував, що мають бути запроваджені певні обмеження.

Президент Володимир Зеленський обіцяв дозволити подвійне громадянство для українців ще у 2021 році. Однак він пояснював, що ситуація з цим складна, адже частина громадян проживає у "тих країнах, які, м'яко кажучи, нам не друзі".