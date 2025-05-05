Украинцам разрешат иметь двойное гражданство: детали от правительства

В Украине готовят новый закон, который сделает легальным множественное гражданство. Также для беженцев создают новое приложение и изменения в учебных планах.

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Об этом в интервью изданию La Repubblica рассказал вице-премьер-министр Украины, министр национального единства Алексей Чернышов.

Множественное гражданство: в Украине готовят закон

По его словам, украинцев не хотят "заставлять возвращаться" из-за границы. Однако правительство стремится объединить тех, кто остался в стране, с теми, кто уехал.

"Прежде всего, мы одобряем закон, который позволит эмигрантам иметь двойное гражданство, что сейчас запрещено. Они будут иметь те же права, что и те, кто остался в Украине, включая право голоса", — сообщил Чернышов.

Он пообещал, что закон о множественном гражданстве будет готов уже в этом году.

Множественное гражданство для украинцев: статистика

По данным Министерства национального единства, население Украины в 1991 году насчитывало почти 52 миллиона человек, в 2015 году — уже 48 миллионов, а сейчас достигает лишь 32 миллионов. То есть за 30 лет страну покинули 20 миллионов граждан, и только 5 из них — беженцы, которые сейчас находятся в странах ЕС. Ожидается, что 30% тех, кто получил убежище из-за войны в Европе, вернутся на родину, когда будет мирно. Еще 30%, вероятно, останутся за рубежом.

"Мы работаем с различными правительствами, включая итальянское, чтобы определить, какой правовой статус они будут иметь. Мы хотим убедить остальные 40%, тех, кто еще не определился. И мы ожидаем сделать это с экономическим развитием", — отметил Чернышов.

Он пояснил, что оценки роста для Украины положительные. Правительство надеется, что произойдет как в Польше, которая привлекла обратно эмигрантов 90-х с помощью увеличения ВВП и возможностей трудоустройства. Министр считает своей миссией сейчас укрепление отношений с украинской диаспорой.

Чего еще ждать украинцам за рубежом

"Мы активируем приложение, которое позволит беженцам управлять своими делами, а также изучать предложения работы и жилья. Кроме того, в каждой столице мы открываем Unity Hub, большой физический офис, где можно получить документы, сертификаты, информацию", — рассказал вице-премьер.

По его словам, такой офис уже готов в Берлине, в Риме пока ищут для него место.

"Кроме того, у нас есть идея стандартизировать учебные планы, которые отвечают за обучение украинских детей и молодежи, которые эмигрировали, с планами наших школ", — добавил Чернышов.

Напомним, в октябре 2023 года за разрешение двойного гражданства для украинцев выступал тогдашний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он объяснял, что нужно сохранить связь беженцев с родиной, ведь это — "о будущем Украины и украинства". Однако чиновник подчеркивал, что должны быть введены определенные ограничения.

Президент Владимир Зеленский обещал разрешить двойное гражданство для украинцев еще в 2021 году. Однако он объяснял, что ситуация с этим сложная, ведь часть граждан проживает в "тех странах, которые, мягко говоря, нам не друзья".