"Украинцев не 30 миллионов и даже не 40": нардеп объяснил преимущества множественного гражданства

Парламентарий Ярослав Юрчишин подчеркнул, что новый закон о множественном гражданстве — это о единстве. Он рассказал, что примерно половина украинцев проживает за границей, и часть из них даже не имеет паспортов.

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"Украинцев больше, чем вы можете представить. Нас не 30 миллионов и даже не 40. Украинцев — 60 миллионов, хотя около половины проживают за пределами государства и не все имеют украинские паспорта. Но имеют украинские корни и хотят быть частью наших процессов", — говорится в посте депутата, опубликованном в Facebook 18 июня.

Юрчишин пояснил, что благодаря закону о множественном гражданстве миллионы украинцев по всему миру сохранят или будут иметь возможность получить украинский паспорт, имея еще другой. Политик подчеркнул, что это особенно актуально для семей, которые давно живут в эмиграции, идентифицируя себя при этом украинцами.

Однако закон о множественном гражданстве имеет и другие преимущества:

иностранцы, которые защищают Украину (год прослужили в условиях военного положения или три года по контракту), смогут получить здесь гражданство;

иностранцы, которые постоянно проживают в Украине более 5 лет, а также смогут сдать экзамены по знанию языка, истории и Конституции, тоже смогут получить паспорта;

родители не будут вынуждены выбирать гражданство детям, рожденным за рубежом, ведь будут иметь возможность получить оба;

представителям России и других стран, которые не признают территориальной целостности Украины, гражданство доступно не будет;

осужденные за тяжкие преступления тоже рассчитывать на паспорта не смогут.

Юрчишин сообщил, что Кабмин получил поручение разработать отдельный закон, который будет предусматривать ограничения для граждан страны-агрессора. Также постановлением КМУ будет определен перечень стран, чье гражданство будет совместимым с украинским. При этом правительство будет учитывать интересы безопасности Украины.

"Таким образом мы усиливаем связь между украинцами внутри страны и заграницей. А еще создаем хороший стимул для иностранцев становиться на защиту Украины и иметь возможность получить украинский паспорт", — подчеркнул нардеп.

Рада приняла закон о множественном гражданстве: детали

Верховная Рада проголосовала за новый закон 18 июня. Министр национального единства Украины Алексей Чернышов назвал это "историческим днем для Украины".

Нардеп Алексей Гончаренко объяснял, что множественное гражданство будет доступно:

детям по рождению за границей;

детям, усыновленным иностранцами;

украинцам, которые будут жениться на иностранцах;

совершеннолетним украинцам, которым другие страны автоматически будут предоставлять гражданство;

иностранцам из государств из перечня, которые будут приобретать гражданство в упрощенном порядке;

украинцам, которые будут приобретать гражданство стран из того же перечня.

Госслужащие и судьи не будут иметь права на несколько паспортов, как и раньше. Также закон создает основания для лишения гражданства тех украинцев, которые добровольно получают паспорта России.

Напомним, министр национального единства Алексей Чернышов в начале мая отмечал, что за 30 лет из Украины выехали 20 миллионов граждан, и только 5 миллионов из них — это беженцы, которые передвигаются в странах ЕС. Ожидается, что 30% из них останутся за рубежом, и Украина работает с различными правительствами над определением их будущего правового статуса.

Президент Владимир Зеленский выступил за множественное гражданство в Украине еще в ноябре прошлого года, презентуя "План внутренней устойчивости" в Верховной Раде. Он озвучивал это предложение неоднократно, оно также было одним из предвыборных обещаний политика.