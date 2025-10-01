Related video

Московия держит в рабстве сотни миллионов именно благодаря системному уничтожению просвещения. Ее подданные — это не только жертвы пропаганды, это жертвы отсутствия политической культуры. Человек, который никогда не учился контролировать власть, который не знает элементарных механизмов ответственности, всегда будет готов подчиняться.

Просвещение — это не про школьные оценки. Это не факультатив для тех, кто интересуется политикой. Это фундаментальное условие любой республики. Потому что республика — это не президент и парламент, республика — это сообщество граждан, которые осознают свою силу и умеют применять ее ежедневно.

Почему Московия боится знания

Ни один авторитаризм не может позволить народу быть образованным в политическом смысле. Потому что образование убивает подданство. Московия понимала это с самого начала своего существования.

Контроль над информацией. Московское государство всегда боялось свободной книги. От цензуры Петра I до современного закрытия независимых медиа — вся логика одна: народ не должен знать правду, народ должен знать только "линию". Там, где человек имеет доступ к фактам, он начинает задавать вопросы. А вопросы — это всегда конец самодержавию.

Контроль над деньгами. Московская власть всегда строила экономическое закрепощение. От крепостничества — до советских колхозов, от монополий "Газпрома" — до современных "госкорпораций". Народ, лишенный экономической свободы, всегда зависим. А зависимый — всегда послушный.

Контроль над коммуникацией. Московия издавна разрушала любые формы самоорганизации. Общественные организации там всегда были под колпаком. Интернет сегодня — под ФСБ. Даже соцсети блокируются. Потому что сообщество, которое может свободно говорить и договариваться, всегда потенциально превращается в гражданское общество. А гражданское общество — это смерть для авторитаризма.

Московия — это лаборатория тьмы. Она доказала: если у народа забрать знания, ресурсы и язык общения, то миллионы людей превращаются в массу без голоса. Это — главное объяснение того, почему московские подданные могут годами воевать за чужие имперские амбиции.

Украинская традиция просвещения

Украинцы всегда шли другим путем. У нас в крови — стремление к самоуправлению и к образованию как его основе.

Братские школы в XVI-XVII веках — это не только обучение грамоте. Это была политическая лаборатория. Здесь учили не просто читать и писать, а учили отстаивать свои права, формировать общину, избирать старшину. Это была настоящая "школа гражданина".

Острожская академия (1576) была феноменом: университет, созданный в княжестве, которое мыслило себя как субъект, а не объект чужой политики. Острог воспитывал не чиновников, а мыслителей, способных говорить от имени сообщества.

Кирилло-Мефодиевское общество в ХІХ веке мыслило категориями республики. Они мечтали не о монархии, а о союзе равных славянских народов. Их оружие было простое: просвещение народа. Они знали, что без знаний крестьянин останется рабом.

"Просвита" (1868) стала массовым движением, которое в буквальном смысле превращало темных крестьян в сознательных украинцев. Читальни, библиотеки, театры, хоры — это была не культура "для развлечения", а культура для формирования нации. "Просвита" делала то, что не могла сделать ни одна партия: она создавала граждан.

Без "Просвиты" не было бы Украинской Народной Республики. Потому что армию можно построить приказом, а республику можно построить только знанием.

Потеря после 1991 года

1991-й дал Украине независимость, но не дал культуры независимости. Мы получили государство, но не получили республику.

Политическое образование не стало приоритетом. Школа осталась советской: знания для карьеры, но не для гражданства. Политическая грамотность исчезла из программ. Ни одна власть не была заинтересована в том, чтобы народ умел контролировать. Потому что образованный народ — это опасный народ.

В результате мы получили поколение, которое имеет дипломы, но не имеет политической культуры. Людей, которые хорошо работают в своих отраслях, но не понимают, как функционирует парламент или местный бюджет. Людей, которые до сих пор воспринимают государство как нечто "чужое" и "далекое".

Это — корень нашей слабости. Мы дважды выходили на Майдан, мы сбрасывали диктаторов, но каждый раз после победы позволяли старой системе восстановиться. Потому что не создали институтов, не сформировали культуру постоянного контроля. А без этого любая победа народа превращается в паузу перед новым покорением.

Республика как образовательный проект

Республика не возникает из закона или подписи под Конституцией. Она рождается там, где гражданин способен прочитать этот закон, понять его и задать вопрос тем, кто его принимает. Без граждан, умеющих мыслить, Конституция — мертвая буква.

В ХХІ веке сила государства измеряется не числом танков и не ВВП, а качеством политической культуры. Там, где образование воспитывает только "пользователя государственных услуг", народ остается объектом манипуляций. Там, где образование формирует гражданина — возникает республика.

Поэтому задача Украины — не просто внедрить новые программы или реформы. Задача — возродить просвещение как главный смысл существования государства. Государство, которое не учит свой народ, неизбежно становится колонией. Государство, которое воспитывает гражданина, становится республикой.

Выбор поколения

Нынешнее поколение украинцев должно сделать выбор, от которого зависит судьба страны на века вперед. Мы можем остаться толпой — удобной для манипуляций, молчаливой в подчинении, сытым рабством. А можем стать гражданами — субъектами, которые контролируют власть и берут на себя ответственность за общее будущее.

Этот выбор решается не только на фронте. Он решается в школах, университетах, библиотеках, в общественных дискуссиях и медиа. Он решается в том, готовы ли мы воспитывать детей не только как профессионалов, а как граждан.

Московия боится не столько наших ракет, сколько нашего просвещения. Потому что образованный украинец — это человек, которого невозможно вернуть в состояние подданного. Человек, который мыслит — это конец империи.

