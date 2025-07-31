Крым между имперскими тенями: Турция, Россия и борьба за украинский полуостров

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ПРОЛОГ: КРЫМ КАК СИМВОЛ И ЛАКМУС ГЛОБАЛЬНОЙ БОРЬБЫ

Крым — это больше, чем географический полуостров на карте. Это своеобразный политический архипелаг, где концентрируется конфликт цивилизационных моделей. Здесь пересекаются по меньшей мере три глубинных вектора современной геополитики: неоимперский реваншизм, борьба за реальную субъектность государств постсоветского пространства и волна постколониального пробуждения угнетенных и похищенных идентичностей.

Вооруженная война за Крым — лишь внешний слой. На самом деле мы имеем дело с войной за смысл Крыма: что это — трофей, колония, форпост, или — часть целостного тела государства, возвращение которого несет восстановление справедливости? Россия, аннексировав Крым в 2014 году, не только изменила границы — она вывела из мрака имеющуюся в ее политическом ДНК формулу: государство — это то, что можно захватить. Крым стал первой открытой декларацией России как империи XXI века.

Но сегодня к этой смысловой битве присоединяется еще один игрок — Турция. Не как захватчик, а как претендент на духовно-культурный, а возможно и стратегически-гуманитарный патронаж над крымскотатарским элементом. Это не бред: за этой амбицией стоит столетняя память об Османском наследии, миллионы турецких граждан с крымскотатарскими корнями, мягкая сила ислама и тюркской солидарности.

Украина же оказалась не просто в ситуации обороны. Она должна не только освободить территорию, но и предотвратить то, чтобы победа трансформировалась в зависимость другого рода — культурную, ментальную, внешнеполитическую. Вопрос Крыма — не инструмент для гонки в торге между государствами. Это вопрос архитектуры Украины. Каким будет государство, которое вернет Крым? Субъектным — или снова сателлитарным? Если Украина позволит превратить себя в линию, которую перекраивают между собой Россия, Турция или другие союзники, она останется геополитическим телом без политического сердца. Если же она вернет Крым как акт субъектности, с признанием и восстановлением прав крымскотатарского народа, с формированием новой политической идентичности полуострова как украинской, — это будет рождение настоящей Республики. И тогда Крым станет не только отбитым куском — а центром трансформации всей страны.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ: ТЕНИ ОСМАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИЙ

Крым имеет глубокую и сложную историю. До 1783 года полуостров входил в состав Крымского ханства — тюркского мусульманского государства, которое сохраняло внутреннюю автономию, но находилось в вассальной зависимости от Османской империи. Османы имели решающее влияние на внешнюю политику ханства, контролировали порты, крепости, назначали ханов. Однако следует помнить, что еще задолго до этого — в Киевской Руси — Крым упоминается как важное пространство политического, торгового и религиозного контакта.

Первые христианские епископаты в Херсонесе появились еще в І веке, а Владимир Великий принял крещение именно в Крыму, в Корсуне — этот факт запечатлен в украинской национальной мифологии как акт рождения государственной духовности. Украинские казаки совершали походы на Крым еще в XVI-XVII веках, имея там свои фактории и влияние. Запорожская Сечь поддерживала союзнические отношения с частью крымских ханов, боролась с Османской империей, но Крым всегда находился в поле внимания украинских политических и военных проектов.

В XVIII веке, после присоединения Крыма к России, началась его колонизация по имперскому сценарию. Однако украинское присутствие — культурное, демографическое, языковое — не исчезало. Многие украинцы переселялись в Крым; в XIX-XX веках сохранялись целые украинские села. В 1954 году формальная передача Крыма Украинской ССР была скорее признанием фактической исторической, культурной и логистической интегрированности полуострова с материковой Украиной. Достаточно посмотреть на водоснабжение, электричество, транспортные артерии: все они шли с севера — из Украины. В 1991 году крымчане голосовали за независимость Украины, и именно Украина обеспечила правовую базу для возвращения депортированных татар.

Только Украина смогла решить вопрос крымских татар Фото: Украинская правда

Таким образом, Крым — это не чья-то древняя колония, а часть украинской исторической цивилизации. Не только из-за принадлежности к государству, а через сеть связей: крещение Руси, казацкие походы, культурную преемственность, бытовую интеграцию. Это украинская земля не только по праву, а по памяти, не только юридически, но и духовно, географически, ментально. Именно поэтому вопрос Крыма — это вопрос не границ, а достоинства. И нельзя позволить, чтобы это достоинство снова переписывали чужие амбиции — хоть из Москвы, хоть из Анкары.

После поражения Османской империи в войне 1768-1774 годов был заключен Кючук-Кайнарджийский мир, по которому Крым формально получил независимость. Но Россия цинично использовала этот статус как временный шаг к полной аннексии. В 1783 году, нарушив договор, она присоединила Крым к своей империи. Турция протестовала, но не смогла защитить свои позиции. Именно с этого момента начинается колониальная трансформация Крыма — в военный плацдарм российской империи, с вытеснением местного населения, переселением православных, разрушением тюркской цивилизации.

Для Украины важно, что на протяжении всего XIX-XX века украинский интерес в Крыму был подавлен — и российской, и турецкой имперской логикой. В советской историографии Крым был колонией, "военным курортом", без учета никакого украинского присутствия или крымскотатарского субъекта. Настоящее возвращение Украины в Крым началось только в 1954 году формальным присоединением, но в политическом смысле — уже после 1991 года, с независимостью. Именно украинское государство создало базу для возвращения крымских татар из ссылки, признало их коренным народом, начало развитие политической инклюзии. И именно Украина, в отличие от России или Турции, признает право Крыма быть частью демократического сообщества.

Сегодня Турция юридически не имеет претензий на Крым. Но историческая память Османской империи продолжает жить в культуре, в националистическом представлении о "тюркском мире", в риторике политических элит. В этих картах Крым обозначается как часть потенциальной сферы влияния, место для гуманитарной или культурной экспансии. Президент Эрдоган неоднократно упоминал о "крымских братьях" — с уважением, но также с намеком на особую турецкую миссию по защите их прав. В его риторике полуостров должен быть освобожден от российской оккупации — но что это означает на практике? Украинский Крым с широкой автономией татар? Или Крым как объект совместного патронажа?

Собственно здесь и возникает украинский интерес: возвращение Крыма — это не только прекращение оккупации, но и предотвращение появления новой формы неоосманской тени. Возвращенный Крым должен быть украинским — не только юридически, но и политически, символически, культурно. Это означает, что любое внешнее влияние — турецкое, западное или любое другое — должно быть вторичным по отношению к государственной воле Украины. Именно Украина должна формировать политику реинтеграции Крыма: в партнерстве с крымскими татарами, в диалоге с союзниками, но как субъект, а не как площадка компромиссов между другими игроками.

Турция сегодня — союзник Украины. Но историческая память, как и стратегический интерес, могут со временем трансформироваться. Именно поэтому украинская государственная стратегия по Крыму должна содержать не только планы деоккупации, но и видение — как сохранить полуостров украинским не только юридически, но и в содержании. История должна нас научить: как Османская империя, так и Российская — видели Крым как ресурс. Мы же должны видеть в нем общество, память, пространство достоинства. И тогда никакая тень — ни османская, ни московская — не сможет снова упасть на этот полуостров.

СЦЕНАРИИ ВЛИЯНИЯ: ВОЙНА, МИР И ПОДПОРКИ ОТ АНКАРЫ

Турция умело балансирует. Она продает Украине Bayraktar'ы, строит для нее корабли, участвует в освобождении пленных. В то же время она торгует с Россией, не вводит санкции, превращается в экономический хаб для российского капитала. Это вызов для доверия. Но это также дает Турции уникальную позицию — единственного крупного игрока, который разговаривает и с Киевом, и с Москвой. В случае переговоров о Крыме Анкара захочет стать посредником. И скорее всего — не бесплатно.

Сценарии участия Турции включают:

роль посредника в переговорах по Крыму;

предложение построения базы "для обеспечения безопасности татар";

экспансию бизнеса и гуманитарных структур в освобожденном Крыму;

гибридное патронирование крымскотатарской автономии;

в крайних случаях — даже военный контингент "для стабилизации ситуации" (в случае хаоса в РФ).

Каждый из этих вариантов требует четкой украинской позиции: Крым — украинский, и любое участие союзников возможно только в рамках украинского суверенитета.

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СУБЪЕКТНОСТЬ ИЛИ ЗАМЕНА ИМПЕРИЙ?

После 2014 года мы как государство начали болезненно, но уверенно возвращать себе право на субъектность. И именно Крым — как пространство, которое оккупировано и одновременно не сломлено — является мерилом того, удалась ли эта трансформация. Вернуть Крым — означает не просто изменить границы. Это — означает изменить роль Украины в глобальном политическом устройстве. Из объекта — в субъекта. Из буферной зоны — в государство, которое само определяет свое будущее.

Настоящий риск для Украины — это не только Россия, но и ловушка повторной колонизации через другую логику. Под видом помощи, международных форматов, миротворческих миссий, культурных миссий мы можем получить новую форму опеки. И если мы позволим крымскотатарскому фактору быть не элементом нашей государственности, а аргументом в руках других — мы сами отдадим полуостров под условный "совместный надзор".

Субъектность — это не отказаться от помощи. Это — сформулировать условия, на которых она предоставляется. Это — установить границы, за которыми внешний партнер превращается в хозяина. Это — не дать возможности ни одному государству, даже дружественному, диктовать нам повестку дня под видом участия в гарантиях безопасности. Субъектность — это не лозунг. Это — способность сказать союзнику "спасибо, но не так". И оставить за собой последнее слово в вопросах, касающихся национальной территории, культуры, безопасности.

Крым — экзамен не только на патриотизм, а на геополитическую зрелость Украины. Мы можем получить его обратно — и потерять контроль над ним. А можем — вернуть его вместе с новым институциональным качеством. Это зависит не от партнеров, а от нас и нашего стратегического украиноцентрического видения!

ВЫВОД: ВРАГОВ ВИДИМ, А СОЮЗНИКОВ ПРИЗНАЕМ — БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

Турция — сильный игрок. Она имеет свое видение Черного моря, мусульманского мира, южного фланга НАТО. Она умело использует каждый кризис для усиления влияния. Но ее стратегия не руководствуется эмоциями или солидарностью. Она руководствуется интересом, национальным расчетом, балансированием между западной архитектурой безопасности и собственными имперскими аллюзиями.

Турция — не враг. Но и не безусловный союзник. Ее помощь не является актом жертвенности. Это — соглашение, в котором стороны имеют свою выгоду. Если мы это осознаем — мы взрослое государство. Если идеализируем партнера — мы уязвимы. Потому что союзник — это не тот, кто нам должен. Это тот, с кем мы разделяем временно общие интересы. И эти интересы могут измениться.

Украина должна благодарить за помощь — но не делегировать будущее. Должна быть благодарной — но не наивной. Мы должны выстраивать партнерство, но не позволять превратить Крым в новую серую зону, где Украина будет лишь флагом на фасаде, а решения будут принимать другие. Мы не должны допустить, чтобы наш суверенитет стал разменной монетой в большой геополитической игре. Именно поэтому наша дипломатия, армия, стратегическое планирование должны быть не реакцией, а инициативой.

Крым — наш. Но чтобы он оставался нашим, мы должны быть не только теми, кто воюет, но и теми, кто ставит условия, ведет игру, предлагает будущее. Не только защитниками, но и архитекторами. Не только стороной, требующей, но и силой, формирующей.

Финальный принцип: Турция может быть партнером. Но партнер — не хозяин. Хозяином украинского Крыма может быть только одна сторона — Украина. Не Россия. Не Турция. Ни один гарант или союз. Потому что Крым — это часть Украины. И она должна оставаться не только на карте, а в сердцевине нашей государственности, нашей памяти, нашего будущего.

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