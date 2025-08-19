Ни справедливости, ни наказания: почему встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне ничего не меняет

Related video

То, что мир наблюдал в Вашингтоне, не было саммитом мира. Это был политический театр, тщательно срежиссированный спектакль, цель которого — не достичь справедливости, а легитимизировать ультиматум, написанный в Кремле. За кулисами протокольных улыбок и льстивых благодарностей Дональду Трампу разыгрывалась драма, где Украине отводилась роль жертвы, которая должна с благодарностью принять собственную ампутацию. Это был не диалог, а пролог к "пакту медленной капитуляции", и анализ реальных намерений участников не оставляет в этом никаких сомнений.

Акт I: Американский дирижер с русской партитурой

Центральной фигурой спектакля был Дональд Трамп, но его роль заключалась не в создании новой мелодии, а в исполнении давно известной российской партитуры. Его "большая сделка" — это лишь ребрендинг кремлевского ультиматума, годами циркулировавшего в кулуарах. Рассмотрим ключевые пункты:

Переговоры под дулом автомата: Трамп отверг идею прекращения огня как предпосылку, полностью переняв циничную логику Путина: зачем останавливать давление, если оно ускоряет закрытие "сделки"? Это превращает стол переговоров в место пыток, где каждый день кровопролития является аргументом в пользу капитуляции.

Торговля суверенитетом: "Беспрецедентные гарантии безопасности" предлагаются не как право, а как товар, который можно купить только за одну цену — отказ от Крыма и Донбасса. Это классическая формула шантажа, где безопасность того, что останется, выменивается на легализацию первородного греха агрессии.

Иллюзия безопасности: Отказ от НАТО в обмен на "гарантии по типу 5 статьи" — это замена реальной, институциональной защиты на бумажные обещания, зависящие от политической воли отдельных лидеров. Это "Будапешт 2.0", заведомо нерабочая конструкция.

Почему Трамп так спешит продать этот токсичный продукт? Ответ лежит во внутренней политике США. На него давит американское общество, для которого Путин — зло, Республиканская партия, готовящаяся к промежуточным выборам, и ряд скандалов, требующих позитивной повестки дня. "Мирное соглашение" до октября — это его шанс продемонстрировать себя эффективным лидером, способным "решать проблемы". И ради этого образа он готов пожертвовать принципами международного права.

Акт II: Европейский хор и одинокие голоса разума

На этом фоне роль европейских лидеров выглядела неоднозначной. Их слова благодарности Трампу, который "сдвинул ситуацию с мертвой точки", были льстивой дипломатической игрой, попыткой остаться в процессе и хоть как-то на него повлиять. Однако этот хор не был единодушным. Сквозь него прорывались одинокие, но чрезвычайно важные голоса, разрушавшие иллюзию единства:

Голос справедливости: Премьер-министр Италии Джорджа Мелони была едва ли не единственной, кто употребил слово "justice" (справедливость). Эта короткая вспышка напомнила, что мир без справедливости — это лишь отложенная война, и с этой точки зрения встреча была полным провалом.

Голос реализма: Только канцлер Германии Фридрих Мерц решился говорить о "pressure" (давление) на Россию и назвал прекращение огня неотложным первоочередным требованием, прямо противореча сценарию Трампа.

Голос истории: Напоминание президента Финляндии об опыте борьбы его страны с агрессором в XX веке прозвучало как предостережение: умиротворение хищника никогда не работает.

Голос взаимозависимости: Премьер Британии, говоря об общей безопасности, подчеркнул, что падение Украины станет началом конца безопасности для всей Европы.

Эти голоса показали, что часть европейской элиты понимает всю опасность ситуации. Но этого понимания оказалось недостаточно, чтобы изменить общую картину.

Эпилог: Неиспользованная сила и путь к настоящему миру

Самая большая трагедия вашингтонского спектакля заключается не в цинизме Трампа, а в стратегической слабости Европы. Необходимость подобострастно распевать перед американским президентом родилась из собственной нерешительности. Европа имеет все рычаги, чтобы изменить ход войны, но боится их использовать.

Вместо 18 пакетов косметических санкций могла бы быть тотальная экономическая изоляция России. Если бы Германия наконец предоставила ракеты Taurus, а ЕС конфисковал замороженные российские активы, разговор велся бы с позиции силы, а не просьбы. Тогда бы европейцам не пришлось платить за собственную безопасность будущим Украины.

Дипломатии недостаточно. Настоящий путь к миру лежит через осознание простой истины: империю нельзя уговорить, ее можно только победить. Время покажет, способна ли Европа на такую стратегию, или она выберет путь наименьшего сопротивления, который неизбежно ведет к катастрофе.

А пока политики играют в свои игры, Украине, зажатой между давлением и интересами крупных игроков, важно помнить одно. С Неба на нас смотрят тысячи лучших сыновей и дочерей, тысячи идейных украинцев, которые отдали свои жизни. Они верят, что их жертва не будет предана. И любое соглашение, легитимизирующее агрессию и отдающее хотя бы клочок нашей земли, будет предательством не только международного права, но и их священной памяти. Это та красная линия, которую мы не имеем права пересечь. Никогда.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

