Скрытые ловушки 90 миллиардов: какие риски для Украины несет спасительный кредит от ЕС

90 миллиардов в долг: скрытые риски для Украины

Европейский Союз решил одолжить Украине €90 млрд на 2026-2027 годы. На первый взгляд — спасительная финансовая инъекция, которая закроет бюджетные дыры воюющей страны. Однако за кулисами этого щедрого жеста скрываются долговые ловушки и долгосрочные обязательства. Рассмотрим детально все скрытые риски, ловушки и последствия такого кредита — от экономических показателей и политических условий до социальных потрясений и исторических аналогий.

Украинский государственный долг стремительно вырос за время большой войны и будет оставаться на угрожающем уровне в ближайшие годы. Международный валютный фонд прогнозирует, что госдолг Украины достигнет около 108,6% ВВП в 2025 году. Это почти вдвое больше, чем до войны, и далеко за пределами безопасного уровня. По оценкам Минфина и экспертов, в 2026-2027 годах показатель будет оставаться более 100% ВВП — то есть каждая заработанная гривна уже имеет гривну долга. Для понимания: даже в 2027-м, если война еще будет продолжаться, Украина и в дальнейшем фактически будет жить в долг, а темпы накопления долга будут зависеть от продолжительности войны и внешней помощи. Украина оказалась в когорте крупнейших должников мира. С показателем около 109% ВВП наша страна уже в топ-20 самых загруженных долгом государств (16-е место в мире). Для контекста: это сопоставимо с Канадой (114%) и Бельгией (108%) и превосходит даже некоторые развитые экономики. В Европе по уровню долга к ВВП Украину опережают только хронические должники вроде Греции (≈147%) и Италии (≈137%). На графике — сравнение государственного долга Украины с другими странами-лидерами по долгу (Украина выделена цветом):

Госдолг в % к ВВП (2025 год) в выбранных странах с самым высоким уровнем задолженности. Украина (109% ВВП) имеет один из крупнейших показателей долга в мире, превышенный лишь несколькими государствами.

€90 млрд от ЕС должны были бы покрыть большую часть потребностей Украины на 2026-27 годы, но реальность бюджета сложнее. По данным Еврокомиссии и МВФ, общий финансовый разрыв Украины на эти два года оценивается в €130-135 млрд. То есть, даже выделенные Европой €90 млрд не покроют всех расходов — остальные ~€40-45 млрд Киев рассчитывает получить от других союзников (США, международных организаций и т.д.). Без этой помощи Украине грозил бы дефолт бюджета уже весной 2026-го. Иными словами, кредит от ЕС — это кислородная подушка, необходимая, чтобы страна не "задохнулась" финансово посреди войны.

В то же время возникает логичный вопрос: на что пойдут эти космические деньги? Действительно ли €90 млрд профинансируют армию, социальные выплаты и восстановление — или значительная часть просто растворится в обслуживании долгов и резервах? Анализ бюджета-2026 показывает, что только на выплату процентов и долговых обязательств Украина планирует потратить ₴513 млрд (≈$12,2 млрд). Это почти четверть от всей внешней помощи, которую ищем на год! То есть, существенная часть средств от ЕС фактически пойдет не на новые нужды, а на покрытие старых долгов — своеобразная "долговая яма", которая копается дальше. Более того, значительная сумма может осесть в финансовых резервах: например, опыт других стран (тот же последний мегакредит МВФ для Аргентины) показывает, что львиная доля траншей часто идет на обслуживание долга и пополнение валютных резервов, а не непосредственно в экономику. Есть риск, что и украинские €90 млрд частично пролежат "мертвым капиталом" на счетах, страхуя курс гривни или ожидая выплат кредиторам, в то время как реальные потребности — армия, восстановление, социалка — недополучат эти деньги.

Самая большая интрига — условия возврата этого долга. Брюссель заявил оригинально: Украина начнет выплачивать €90 млрд только после того, как Россия заплатит репарации. Фактически это "невозвратный" заем до окончания войны. Более того, ЕС формально привязал возврат средств к конфискации российских активов: замороженные €210 млрд средств центробанка РФ в Европе остаются нетронутыми и теоретически могут быть направлены на погашение украинского долга, когда Москва согласится платить за нанесенный ущерб. Бундесканцлер Фридрих Мерц даже заявил: "Если Россия не заплатит репарации, мы, в полном соответствии с международным правом, используем замороженные российские активы, чтобы вернуть кредит". То есть, официально вся надежда — на деньги РФ. Звучит оптимистично, но вопрос в том, что будет, если репараций не произойдет? Кремль уже объявил, что ничего платить не собирается, а Бельгия (где хранится 88% российских резервов ЕС) заблокировала правовой механизм конфискации из-за страха исков. В результате ЕС пошел на план Б: занимает для Украины из собственных средств (через выпуск совместных евробондов), а обещание забрать деньги РФ отложил на будущее. Фактически Брюссель "заморозил" проблему: Украина получает средства сейчас, но если Россия и дальше не будет платить, то долг никуда не денется. Его придется либо бесконечно рефинансировать (перекладывать из года в год), либо в конце концов погасить за счет налогоплательщиков ЕС. Но гарантирует ли кто-то, что через 10-15 лет у европейцев будет политическая воля списать этот долг в качестве помощи? Ответ открыт. При пессимистическом сценарии Украина таки останется должна €90 млрд — и придется отдавать их из будущих бюджетов, уже после войны, ценой новых сокращений и налогов. Такой себе "долг на вырост", заложенный под наше будущее.

