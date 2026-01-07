5 развилок в 2026 году: что ждет Украину, оказавшуюся в руках Трампа

Стратегические развилки 2026 года: Украина в руках Трампа

2026-й не принесет нам "мира" в классическом смысле — мира как следствия поражения агрессора, наказания преступления и восстановления справедливости. Он принесет другое: попытку перевести войну в сделку, а страну — в строку чужой бухгалтерии. Не потому, что вдруг появится гениальный дипломатический план, а потому, что новая американская логика смотрит на войну не как на моральный предел цивилизации, а как на проблему, которую надо закрыть — быстро, эффектно, с подписью и заголовком.

Здесь важно не подменять анализ эмоциями. Заявления Трампа, прозвучавшие в последние дни, не просто "скандальные". Они — рентген его мышления. Когда он говорит: "Нам действительно нужна Гренландия... для обороны", он не спорит с Данией, не убеждает союзников и не ищет компромисса; он формулирует принцип права "иметь", оправданного безопасностью. Когда он бросает в мир: "Венесуэла отправилась в ад... неудачная страна... катастрофа", он не оценивает — он маркирует государство как объект, который можно "пересобрать". А когда он угрожает Дельсе Родригес "очень высокой ценой", возможно, "выше Мадуро", он демонстрирует переговорный стиль, который в международных отношениях работает как рэкет: сделай правильно — или будет хуже.

Відео дня

Эти три фразы, как три гвоздя, прибивают к стене одну мысль: в 2026 году Трамп будет вести себя с Украиной не как с союзником в войне против империи, а как с кейсом, который надо "решить", и как с партнером, которому показывают цену неповиновения. Это не о симпатиях или антипатиях. Это о методе.

Теперь перенесем эту методологию на "20 пунктов", которые нам продают как мирный план. Проблема здесь даже не в том, что документ может содержать отдельные "сладкие" элементы — деньги на восстановление, декларации о гарантиях, красивые формулы о будущем. Проблема в конструкции: он пытается заменить поражение агрессора паузой, а справедливость — процедурой оформления. В такой рамке Россия перестает быть преступником, которого надо заставить отступить и ответить; Россия становится "стороной", которую надо "привлечь к миру". А Украина, если не принимает предложенное, автоматически превращается в "не желающую мира". Это старейшая ловушка Кремля, только теперь она прошита американской нитью и продана как "реализм".

Ключевое, что будет определять 2026 год, — это не тексты пресс-релизов, а логика давления, которую Трамп использует везде, где видит возможность быстрого результата. Он любит дедлайны, потому что дедлайн превращает сложную моральную проблему в "простое решение, которое надо принять сегодня". Он любит условную поддержку, потому что ресурс — это рычаг, а рычаг — это власть. Он любит персонализацию, потому что унижение партнера дает доминирование без лишних аргументов. Он любит создавать "факты", а потом заставлять всех под них подстраиваться — так работает бизнес, так работает политика силы, так работает и эта новая "дипломатия".

Важно

Право силы до конца века: что показала ситуация с Венесуэлой и что Си будет делать с Тайванем

Для Украины это означает очень конкретный сценарий. Во-первых, 2026-й будет годом дедлайнов и "последнего шанса": нас будут подталкивать к формуле "еще немного — и мир", а отказ автоматически станет "срывом мира". Во-вторых, помощь США — особенно там, где она критична (ПВО, боеприпасы, финансы) — рискует превратиться в систему "порций под прогресс": не как обязательство союзника, а как кнопка "выдать/заморозить". В-третьих, Вашингтон будет активно перекладывать расходы на Европу: "это ваш континент — вы и платите", усиливая в европейских столицах соблазн "закрыть войну" компромиссом, чтобы не платить дольше. В-четвертых, санкции могут стать товаром — "стимулом мира", который можно ослабить за "конструктивность" Кремля, что на практике будет означать восстановление ресурса агрессора. И, наконец, будет подталкивание к внутренней легитимации соглашения — парламентом или референдумом, что звучит демократично, но в условиях войны и информационной войны легко превращается в поле раскола и манипуляций.

Именно здесь и начинаются наши стратегические развилки — не теоретические, а экзистенциальные.

Первая — между короткой паузой и долгой опасностью. "Компромисс", который не заставляет Россию проиграть, может подарить относительную тишину сейчас, но почти гарантированно создаст таймер повтора, потому что Кремль не меняет цели — он меняет темп. Пауза для России — это всегда накопление ресурса, восстановление инструментов давления и возвращение в момент, когда Запад снова устанет. Отказ от "рамки" тоже не выглядит комфортно: это риск давления ресурсом и попытки переложить вину на Киев, но в то же время это шанс не закрепить поражение в правовой форме и держать пространство для лучших условий в будущем.

Вторая развилка — Европа как опора или Европа как соучастник "закрытия кейса". Иллюзии здесь опасны. Европа неоднородна: часть ее будет стремиться к быстрой нормальности, часть — прежде всего восточный фланг и Британия — не имеет права на самообман, поскольку живет рядом с Россией физически. Так что ставка Украины в 2026-м — не на общие заявления, а на техническую и политическую интеграцию: совместные оборонные производства, длинные контракты на боеприпасы, коалиции сдерживания, реальные обязательства, которые не зависят от настроения Белого дома.

Третья развилка — план "Б" как индустриальная и военная реальность, а не как лозунг. Если американская поддержка становится условной, Украина должна переходить в режим максимальной самодостаточности: ОПК, ракеты, дроны, РЭБ, ремонтная база, логистика. Это не романтика "в одиночку против мира", это прагматичный ответ на мир, который торгуется. Параллельно — секьюритизация безопасности через двусторонние и региональные оборонные соглашения с теми, кто реально понимает российскую угрозу. Если НАТО политически блокируется, временные контуры сдерживания становятся не прихотью, а страховкой.

Четвертая развилка — внутренняя устойчивость. Любая "мирная рамка" в 2026-м будет детонатором внутреннего конфликта: подписывать или не подписывать, "устали" или "зрада", "тишина" или "таймер повтора". Россия будет вкладывать ресурсы в раскол, потому что раскол дешевле танков. Если государство не построит честной коммуникации и механизмов консолидации — с ветеранами, волонтерами, армией, общинами — внешняя стратегия рассыплется на внутренней вражде.

Пятая развилка — соблазн "переждать" Трампа до следующего цикла США. Это возможно лишь тогда, когда пережидание имеет ресурсную базу: минимально обеспеченный фронт, реальная европейская поддержка, работающий ОПК, санкционная дисциплина и управляемая внутренняя политика. Иначе "переждать" превращается в медленное истощение, которое закончится подписанием на худших условиях.

Важно

"Возможно, даже больше": Трамп планирует вернуть все предоставленные Украине деньги благодаря соглашению о недрах

Вся логика этого года сводится к одной жесткой формуле: мир ищет комфорт, Москва — паузу, Трамп — трофей, Украина — выживание. В этой конфигурации "мирный план", не содержащий реального принуждения России, будет продаваться как прагматизм, но на практике будет работать как подготовка к следующему циклу войны. И если нам хотят сказать, что это "исторический шанс", стоит ответить: исторический шанс бывает тогда, когда зло останавливают и наказывают, а не тогда, когда зло получает паузу и легализацию.

Вывод здесь не моральный — он прикладной. Украина должна строить ответ на психотип и метод Трампа, а не на его риторику. Не спорить со "сделкой словами", а повышать цену "оформления" до уровня, который делает его невыгодным и опасным для всех. Дальнобойность и способность наказывать инфраструктуру войны, а не только сбивать последствия террора. Санкционный пресс, который реально душит, а не создает заголовки. Европейский контур сдерживания, который работает без американского настроя. Собственный ОПК как национальный режим. И внутренняя консолидация как главное противодействие российскому "дешевому оружию" — расколу.

Потому что если Украину действительно начнут "оформлять" в 2026-м, то оформление будет происходить не в одной подписи. Оно будет происходить каждый день: дедлайном, условной помощью, санкционным торгом, референдумной ловушкой, расколом, иллюзией, что "теперь, наконец, все закончится". И если мы не выдержим эту волну, следующая серия будет хуже — не потому, что мы "не захотели мира", а потому, что мы подписали паузу для врага и назвали ее миром.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно