Голодовка бойцов 14 бригады: что произошло с подразделением и какая реакция руководства ВСУ (видео)

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого (14 ОМБр) 17 дней сидели на позициях без поставок еды, рассказали медиа. Военные показали, как выглядят из-за недостатка продуктов, и их обращение дошло до Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Какие решения приняло командование и почему люди сидели в окопах с неналаженной логистикой?

Генштаб отстранил от обязанностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса, говорится в заявлении украинского командования. Снятые командиры скрывали реальное положение дел на линии обороны у реки Оскол, и поэтому возникли проблемы у бойцов на данном отрезке фронта. Фокус собрал информацию о скандале с 14 ОМБр ВСУ, о котором стало известно благодаря огласке в соцсетях и медиа.

Скандал с 14 бригадой — детали

О голодовке бойцов 14 бригады стало известно из сообщения военного корреспондента Юлии Кириенко-Мериновой и репортажа ТСН на основе обращения семей. В сети появилась серия фото и видео военных на позициях, на которых они показывали истощенность из-за недостатка питания. В заметке говорится о том, что 2-й механизированный батальон 14 бригады прикомандировали ко 2-му батальону 30 бригады, и им не поставляют достаточно пищи, говорится в заметке. Бойцы держат линию обороны под Купянском и им 17 дней не передавали еду в окоп, в котором они сидели. Также уточняется, что будет реакция командования по 14 бригаде, а офицеры 30 бригады пытаются разобраться, как появилась такая проблема.

В свою очередь на странице Facebook бригады опубликовали видео с рассказом о сложной логистике на отрезке фронта. На видео видим поврежденную машину, которая должна была доставить на фронт необходимые вещи, но попала под удар БпЛА РФ.

Реакция Генштаба на историю с 14 бригадой ВСУ

На информацию из соцсетей отреагировали в Генштабе ВСУ. Почти через сутки после появления фото, утром 24 апреля, украинское командование сняло с должности командиров 14 бригады и 10 корпуса (в его состав входило подразделение). Новый командир 14 бригады — Тарас Максимов (сменил предшественника — Анатолия Лисецкого), а бригадный генерал Артем Богомолов возглавил 10 корпус вместо генерала Сергея Перца. Журналисты "Суспільного" рассказали, что Максимов — бывший офицер этой же бригады, который ранее отвечал за артиллерию, затем был заместителем комбрига, а с декабря 2024 года возглавил 155 бригаду ВСУ. Командование объяснило, что бойцы защищают реку Оскол под Купянском, где действительно затруднена логистика. Впрочем, предыдущий командир скрывал ситуацию, не докладывал о потере позиций и не начислял снабжение, говорится в сообщении.

Утром 24 апреля новый командир 14 бригады пообщался с бойцами и рассказал, что будет следить за их питанием. Тарас Максимов сказал солдатам, что они могут обращаться к нему "на прямую", и он поможет решить проблемы. В то же время журналистка Кириенко сообщила, что разговаривала с пострадавшими солдатами: они сказали, что им доставили питание и что все в порядке.

Другие подразделения Сил обороны — об инциденте с 14 бригадой

На события с 14 бригадой отреагировали другие руководители Сил обороны. В частности, командование группировки Объединенных сил ВСУ написало на Facebook, что произошел "ужасный управленческий стыд". Отмечается, что проблема со снабжением, которая возникла на позициях, — это следствие ошибок на уровне командования корпуса и взаимодействия между подразделениями. Также говорится о еще ряде проблем — от сокрытия правды о ситуации до недостатков работы беспилотников и других сил, которые могут помешать ВС РФ разрушать логистику.

"Командование Группировки объединенных сил сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса. Для поддержки подразделений были немедленно дополнительно выделены ресурсы", — говорится в сообщении.

На странице 14 бригады в Facebook появилось сообщение от нового командования. Отмечается, что исправят ошибку и что держат связь с семьями бойцов и бойцами.

Между тем Военная служба правопорядка пока не комментировала голодовку бойцов 14 бригады. Последнее сообщение правоохранителей касается истории с заместителем командиром 58 бригады, который оказался под следствием по подозрению во взяточничестве за перевод в другое подразделение.

Напоминаем, 17 апреля медиа рассказали о задержании в 58 бригаде ВСУ: согласно данным источников журналистов, речь шла о подполковнике Максиме Бобровском.