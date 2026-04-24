"Звоните мне напрямую": новый командир 14 ОМБр вышел на связь с солдатами после скандала

Новый командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Тарас Максимов провел онлайн-разговор с военными на позиции, которые голодали неделями из-за недостатка продовольствия.

Бойцы подтвердили, что после разглашения информации об отсутствии воды и пищи на позиции им доставили все необходимое. Они показали пакеты с продуктами и сказали, что в настоящее время продуктов им хватает. Видео беседы распространила бригада в Facebook 24 апреля.

Тарас Максимов был назначен на должность после скандала и огласки об украинских военных, которые неделями голодают на позициях. 24 апреля Генштаб ВСУ подтвердил сложную ситуацию с обеспечением подразделений в районе Купянска и заявил об увольнении командиров 14 бригады и 10 корпуса ВСУ. Их заменили полковник Тарас Максимов и бригадный генерал Артем Богомолов соответственно. Полковнику Тарасу Максимову — 45 лет. Он служил в 14-й бригаде с 2018 года, был заместителем комбрига. В декабре 2024 года после увольнения предыдущего комбрига Дмитрия Рюмшина он был назначен командиром 155-й отдельной механизированной бригады. До Тараса Максимова 14 ОМБр возглавлял подполковник Анатолий Лисецкий. Куда его перевели, в бригаде не комментируют.

"Сейчас хочу, во-первых, узнать, как у вас там дела, доставили ли вам эти посылки, которые мы организовали после этого всего... Хотел бы пообщаться, как ваше здоровье, относительно замен, способны ли вы выйти", — спросил командир во время видеосвязи и доложил, что видел распаковку пакетов с продуктами.

Бойцы заверили, что все получили и продуктов им хватает.

Когда Тарас Максимов спросил о физическом состоянии, то бойцы сказали, что им нужно время "откормиться".

Командир во время разговора пообещал провести ротацию бойцов с позиции. И попросил ничего не скрывать и сразу обращаться к нему со всеми проблемами.

"Командиру роты обращаю внимание: не молчать, не скрывать ничего. Телефон мой есть? Сразу мне направлении, если есть какие-то проблемы!" — сказал Максимов.

Скандал с 14-й отдельной механизированной бригадой ВСУ — что известно

Напомним, скандал из-за украинских бойцов вспыхнул, когда дочь одного из них, Иванна Побережнюк опубликовала в соцсети Threads фото истощенных и обессиленных бойцов второго механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Романа Великого, которые прикомандированы ко второму батальону 30-й ОМБр имени князя Константина Острожского.

В заметке отмечали, что они остались на позиции без еды и питьевой воды, а "командование не реагирует" на эту ситуацию.

На сообщение ответили из официального аккаунта Министерства обороны, заверив, что "соответствующие командующие обратили внимание на эту ситуацию" и, несмотря на осложненную логистику, пытаются решить вопрос с обеспечением ребят и их заменой.

После скандала в Группировке Объединенных сил сообщили, что командование сразу начало проверку по всей вертикали управления 10 корпуса.

"Командование группировки объединенных сил требует от командиров всех уровней не допускать подобных ситуаций и вовремя докладывать напрямую командующему о проблемах. Важно не замалчивать, не приукрашивать ситуацию и не учитывать должности или звания, когда речь идет о реальном положении дел. Главное — сохранить людей и человеческое отношение к ним, все остальное можно исправить системной работой", — говорится в сообщении.

