"Дзвоніть мені напряму": новий командир 14 ОМБр вийшов на зв'язок із солдатами після скандалу

Новий командир 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ полковник Тарас Максімов провів онлайн-розмову з військовими на позиції, які голодували тижнями через нестачу продовольства.

Бійці підтвердили, що після розголошення інформації про відсутність води та їжі на позиції їм доставили усе необхідне. Вони показали пакети з продуктами та сказали, що на даний час продуктів їм вистачає. Відео бесіди поширила бригада у Facebook 24 квітня.

Тарас Максімов був призначений на посаду після скандалу та розголосу про українських військових, які тижнями голодують на позиціях. 24 квітня Генштаб ЗСУ підтвердив складну ситуацію з забезпеченням підрозділів в районі Куп’янська і заявив про звільнення командирів 14 бригади та 10 корпусу ЗСУ. Їх замінили полковник Тарас Максімов та бригадний генерал Артем Богомолов відповідно. Полковнику Тарасу Максімову — 45 років. Він служив у 14-й бригаді з 2018 року, був заступником комбрига. В грудні 2024 року після звільнення попереднього комбрига Дмитра Рюмшина він був призначений командиром 155-ї окремої механізованої бригади. До Тараса Максімова 14 ОМБр очолював підполковник Анатолій Лисецький. Куди його перевели, в бригаді не коментують.

"Зараз хочу, по-перше, дізнатися, як у вас там справи, чи доставили вам ці посилки, які ми організували після цього всього… Хотів би поспілкуватися, як ваше здоров'я, щодо замін, чи спроможні ви вийти", — запитав командир під час відеозв'язку та доповів, що бачив розпаковку пакетів із продуктами.

Бійці запевнили, що все отримали і продуктів їм вистачає.

Коли Тарас Максимов запитав про фізичний стан, то бійці сказали, що їм потрібен час "відгодуватись".

Командир під час розмови пообіцяв провести ротацію бійців з позиції. Та попросив нічого не приховувати і одразу звертатись до нього із усіма проблемами.

"Командиру роти звертаю увагу: не мовчати, не приховувати нічого. Телефон мій маєш? Одразу мені напрямку, якщо є якісь проблеми!" — сказав Максімов.

Скандал із 14-ю окремою механізованою бригадою ЗСУ – що відомо

Нагадаємо, скандал через українських бійців спалахнув, коли донька одного з них, Іванна Побережнюк опублікувала в соцмережі Threads фото виснажених і знесилених бійців другого механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені князя Романа Великого, які прикомандировані до другого батальйону 30-ї ОМБр імені князя Костянтина Острозького.

У дописі зазначали, що вони залишилися на позиції без їжі та питної води, а "командування не реагує" на цю ситуацію.

На допис відповіли з офіційного акаунта Міністерства оборони, запевнивши, що "відповідні командувачі звернули увагу на цю ситуацію" і, попри ускладнену логістику, намагаються вирішити питання із забезпеченням хлопців та їх заміною.

Після скандалу в Угрупованні Об'єднаних сил повідомили, що командування одразу розпочало перевірку по всій вертикалі управління 10 корпусу.

"Командування угруповання об’єднаних сил вимагає від командирів всіх рівнів не допускати подібних ситуацій і вчасно доповідати напряму командувачу про проблеми. Важливо не замовчувати, не прикрашати ситуацію і не зважати на посади чи звання, коли йдеться про реальний стан справ. Головне — зберегти людей і людське ставлення до них, усе інше можна виправити системною роботою", — сказано у повідомленні.

