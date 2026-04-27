Вторая жалоба за 1,5 года работы: Решетилова объяснила ситуацию с голодовкой бойцов 14-й ОМБр

Офис военного омбудсмена был проинформирован о проблемах с обеспечением в 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ еще до того, как ситуация получила публичную огласку. В то же время, подобные случаи не имеют системного характера, хотя вопросы ротации и логистики на передовой остаются проблемными.

Как рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью изданию "Украинская правда", информация о сложностях с обеспечением в 14-й отдельной механизированной бригаде была известна ее офису заранее. По ее словам, тогда ситуацию пытались урегулировать в рабочем порядке, без публичного разглашения, чтобы не создавать дополнительных рисков для личного состава и не усложнять выполнение боевых задач.

Стоит отметить, что разговор "УП" с омбудсменом состоялся еще до того, как история с позициями на Купянском направлении приобрела широкий общественный резонанс. Позже стало известно, что военные 14-й ОМБр длительное время находились на левом берегу Оскола на Харьковщине в условиях ограниченного доступа к базовым ресурсам — в частности без стабильного снабжения водой, пищей и медикаментами.

По словам Решетиловой, офис военного омбудсмена был привлечен к проработке проблемы совместно с обновленным командованием подразделения. Она отметила, что параллельно в военном руководстве происходили управленческие решения, в частности кадровые перестановки. При этом она подчеркнула, что окончательные выводы делать рано, поскольку продолжаются проверки обстоятельств событий.

По ее убеждению, подобные инциденты обычно возникают из-за несвоевременных решений по ротации подразделений или недостаточно эффективного планирования изменений на конкретных участках фронта. Кроме того, она отметила, что за все время ее работы это лишь второй случай, когда поступали жалобы на полное отсутствие логистического обеспечения на позиции. Предыдущий подобный случай, по ее словам, также был зафиксирован на этом же направлении в прошлом году.

"Не хотела бы, чтобы у общества сложилось впечатление, что это типичная ситуация: за почти 1,5 года моей работы это вторая жалоба на абсолютное отсутствие логистики на позиции. Предыдущая была летом прошлого года, кстати, на этом же направлении", — отметила чиновница.

Она также привела пример другого обращения, когда родственники военнослужащего передали фото его критического истощения после длительного пребывания на позиции.

"Жена одного из военнослужащих Сил ТРО так же мне прислала его фото, на котором было видно существенную потерю веса и истощение. После моего обращения усилиями 92-й бригады позиция была разблокирована, бойцам доставили воду и еду, их вывели на восстановление в течение недели", — пояснила она.

И все же вопрос логистического обеспечения в большинстве случаев, как уточнила Решетилова, функционирует должным образом, в частности благодаря организации поставок на передовые позиции. В то же время она обратила внимание на другую проблему — слишком длительное пребывание военных на боевых задачах без ротации.

"Согласно приказу главкома, максимальное пребывание военнослужащего на позиции — 15 дней. Но это мертвая норма, которой никто не придерживается, что, в свою очередь, приводит к тому, что никаких ограничений нет вообще. И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении. Мы должны установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков непосредственно на линии боевого соприкосновения. Офис военного омбудсмена готовит предложения главкому изменить инструкции относительно пребывания на позициях", — сказала она "УП".

Сейчас же Офис военного омбудсмена работает над предложениями для внесения изменений в действующие инструкции, чтобы установить более реалистичные сроки пребывания военных на передовой с учетом условий современной войны. Также в ведомстве продолжается исследование психологического состояния военнослужащих, которые долгое время находятся на боевых позициях. Предварительные выводы свидетельствуют, что после примерно 40 суток непрерывного пребывания на передовой у части бойцов может возникать эмоциональное истощение и состояние апатии.

"Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет — у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все, что больше 40 дней, не может быть эффективным", — пояснила Решетилова в интервью.

Скандал с обеспечением бойцов 14 ОМБр — что об этом известно

Напомним, что бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого сообщили о пребывании на позициях под Купянском в течение 17 дней без регулярного снабжения пищей. Информация об истощении военных и соответствующие фото быстро распространились в медиа и соцсетях и были переданы в Генеральный штаб ВСУ. После огласки в армейском командовании приняли кадровые решения — от исполнения обязанностей отстранили командиров 14-й бригады и 10-го корпуса. Кроме того, в Генштабе заявили, что причиной инцидента стали проблемы в управлении и сокрытие реального положения дел на участке фронта. В целом, на этом направлении была сложная логистическая ситуация из-за боевых действий и активности вражеских дронов, поэтому доставка обеспечения на позиции усложнялась.

Кроме того, Фокус писал, что в учебных центрах Вооруженных Сил Украины среди мобилизованных фиксировали случаи пневмонии и других респираторных заболеваний, из-за чего некоторые бойцы умирали еще до отправки на фронт.