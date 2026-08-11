Без ротації з квітня: бійці ЗСУ записали звернення до нового головкома Драпатого (відео)

У мережі з'явилося відео, в якому військові 121 окремої бригади територіальної оборони скаржаться на відсутність ротацій та постачання їжі й води. Командування заявляє, що їхнє звернення "не відображає всіх обставин" ситуації.

У відео командир взводу вогневої підтримки 3 батальйону 121 бригади, лейтенант Сищук, розповів, що він та його особовий склад перебуває у відрядженні у 2 батальйоні безпілотних систем 121 ОБрТрО і виконує завдання на Запорізькому напрямку. Сищук пояснив, що вже звертався до всіх "інших інстанцій", але їм не допомогли і тому "одна надія" на Михайла Драпатого, який недавно замінив Олександра Сирського на посту головнокомандувача ЗСУ.

Сищук розповів, що він та його побратими прибули замінити військовослужбовців, які пробули на позиціях вісім місяців без ротацій. Водночас їм самим обіцяли, що їхня ротація триватиме один місяць, однак наразі вони перебувають на позиціях із квітня.

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Крім того, каже Сищук, командування стверджувало, що на лінії, де вони тримають оборону, є готові основні та запасні позиції, "але, як виявилося, це не так".

"Нам говорили, що забезпечення та логістика в них налаштована й все вони всім скидають із дронів. Це також не так. Зараз ми перебуваємо в укритті, яке знайшли, адже позиції всі знищені. Забезпечення харчами та питною водою немає від трьох до семи діб", — каже командир взводу й додає, що в таких умовах, "щоб підтримати організм", військові вимушені пити власну сечу.

Воду можуть не доставляти по 3–7 діб, а подекуди — до 12 діб.

Продукти харчування можуть надходити раз на 3–7 діб, при цьому, за словами бійців, продукти часто зіпсовані та непридатні для вживання.

Медикаменти у випадках нагальної потреби можуть надходити із запізненням, коли допомога вже необхідна терміново.

За його словами, їхнім рідним і командуванню 3 батальйону повідомляли, що військові всім забезпечені. Водночас, коли постачання відбувається, його особовий склад отримує меншу кількість їжі.

"Деякі мої військовослужбовці декілька днів були [в стані] напівсвідомості від нестачі води та їжі. Я ухвалив рішення, що за сприятливих умов я і мій особовий склад виходить із позицій без очікування заміни, адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях у нас немає. Ми не відмовляємося служити, але іншого виходу в нас немає. Просимо коридор для безпечного виходу звідси й транспорт для евакуації", — додав військовий.

Відео 121 окремої бригади територіальної оборони – реакція командування

У 121 бригаді заявили, що командування продовжує вживати необхідних заходів для належного забезпечення військовослужбовців. Там стверджують, що протягом місяця підрозділу Сищука доставили 27 пакунків завважки близько дев'яти кілограмів кожен і стверджують, що роблять поставки "за визначеним графіком".

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Водночас командування визнало, що на Запорізькому напрямку ситуація "вкрай складна": "Несприятливі погодні умови, постійні дії ворога та робота ворожих засобів РЕБ іноді заважають доставляти вантажі вчасно й неушкодженими".

"Ми розуміємо занепокоєння військовослужбовців, підтримуємо кожного з них і разом із ними переймаємося труднощами, що виникли. Командир бригади особисто спілкується з військовими та знає про ситуацію, що склалася. Інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин", — йдеться в заяві, де закликали "утримуватися від передчасних висновків і не поширювати інформацію без урахування повного контексту".

У бригаді запевнили, що намагаються найближчим часом провести ротацію військових, щоб це не наражало їх на небезпеку.

Нагадаємо, раніше капітан ЗСУ Данило Яковлев заявив, що регулярна ротація військових на передовій кожні два місяці потребує додаткового людського ресурсу, якого зараз бракує, а тому вона неможлива.

Втім 30 квітня тоді ще головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї. Командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців, після чого повинна відбутися обов’язкова заміна у строк не пізніше одного місяця.