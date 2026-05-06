Ротація кожні два місяці неможлива: офіцер ЗСУ заявив про нестачу піхоти

Капітан ЗСУ Данило Яковлев заявив, що регулярна ротація військових на передовій кожні два місяці потребує додаткового людського ресурсу, якого зараз бракує. Найбільший дефіцит, за його словами, стосується піхотинців.

Про це Яковлев повідомив в інтерв’ю 24 Каналу, коментуючи наказ головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо обов’язкової ротації бійців на передовій.

За словами офіцера, для регулярної ротації потрібна значна кількість піхоти, однак саме цих військових в армії не вистачає. Він зазначив, що людей можна залучити, але для цього доведеться змінювати законодавство та підходи до комплектування армії.

“Першочергово це мають бути добровольці з-за кордону. Не вірю, що у нас люди стоятимуть біля військкоматів. Багато військових мріють про демобілізацію”, — сказав Яковлев.

Він також заявив, що щомісяця до війська набирають приблизно 20 тисяч осіб, але значна частина йде у СЗЧ. Через це, за словами капітана, наявний мобілізаційний ресурс не покриває потреби для постійної ротації підрозділів.

Яковлев додав, що проблемою є не лише нестача людей, а й складність самої заміни військових на позиціях.

“Не уявляю, як це робитиметься”, — заявив офіцер, пояснивши, що під час ротації потрібне прикриття, евакуація та стабільна логістика.

Окремо він навів приклад Третього армійського корпусу, де, за його словами, вдалося налагодити систему підтримки підрозділів завдяки дронам, волонтерам, бізнесу та місцевим бюджетам. В інших підрозділах, як зазначив військовий, ситуація з логістикою значно складніша.

Командир механізованої роти 66-ї ОМБр із позивним “Сапер” також наголосив, що піхотинці потребують ротацій для збереження боєздатності. За його словами, найнебезпечнішим етапом залишається захід і вихід із позицій через активну роботу російських БпЛА. Він додав, що середній вік українського піхотинця зараз становить 45 років.

Яковлев вважає, що частину посад в армії слід зробити цивільними, а також запровадити додаткові бонуси для жінок і створити систему рекрутингу іноземців. За його словами, для цього потрібні законодавчі зміни та щонайменше пів року організаційної роботи.

Командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик також коментував наказ Олександра Сирського про обов'язкову ротацію на фронті. На його думку, це "підбадьорить деяких командирів, які халатно ставляться до забезпечення своїх бійців". Але він також заявив, що "інколи деякі укази легше видати, ніж виконати".

Нагадаємо, що 30 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї. Командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців, після чого повинна відбутися обов’язкова заміна у строк не пізніше одного місяця.