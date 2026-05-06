Ротация каждые два месяца невозможна: офицер ВСУ заявил о нехватке пехоты

Капитан ВСУ Даниил Яковлев заявил, что регулярная ротация военных на передовой каждые два месяца требует дополнительного человеческого ресурса, которого сейчас не хватает. Наибольший дефицит, по его словам, касается пехотинцев.

Об этом Яковлев сообщил в интервью 24 Каналу, комментируя приказ главнокомандующего ВСУ Александра Сирского об обязательной ротации бойцов на передовой.

По словам офицера, для регулярной ротации требуется значительное количество пехоты, однако именно этих военных в армии не хватает. Он отметил, что людей можно привлечь, но для этого придется менять законодательство и подходы к комплектованию армии.

"В первую очередь это должны быть добровольцы из-за рубежа. Не верю, что у нас люди будут стоять возле военкоматов. Многие военные мечтают о демобилизации", — сказал Яковлев.

Он также заявил, что ежемесячно в войска набирают примерно 20 тысяч человек, но значительная часть идет в СЗЧ. Поэтому, по словам капитана, имеющийся мобилизационный ресурс не покрывает потребности для постоянной ротации подразделений.

Яковлев добавил, что проблемой является не только нехватка людей, но и сложность самой замены военных на позициях.

"Не представляю, как это будет делаться", — заявил офицер, пояснив, что во время ротации требуется прикрытие, эвакуация и стабильная логистика.

Отдельно он привел пример Третьего армейского корпуса, где, по его словам, удалось наладить систему поддержки подразделений благодаря дронам, волонтерам, бизнесу и местным бюджетам. В других подразделениях, как отметил военный, ситуация с логистикой значительно сложнее.

Командир механизированной роты 66-й ОМБр с позывным "Сапер" также отметил, что пехотинцы нуждаются в ротациях для сохранения боеспособности. По его словам, самым опасным этапом остается заход и выход с позиций из-за активной работы российских БпЛА. Он добавил, что средний возраст украинского пехотинца сейчас составляет 45 лет.

Яковлев считает, что часть должностей в армии следует сделать гражданскими, а также ввести дополнительные бонусы для женщин и создать систему рекрутинга иностранцев. По его словам, для этого нужны законодательные изменения и минимум полгода организационной работы.

Командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузик также комментировал приказ Александра Сырского об обязательной ротации на фронте. По его мнению, это "подбодрит некоторых командиров, которые халатно относятся к обеспечению своих бойцов". Но он также заявил, что "иногда некоторые указы легче издать, чем выполнить".

Напомним, что 30 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих боевые задачи на переднем крае. Командиры должны обеспечить пребывание военных на позициях до двух месяцев, после чего должна состояться обязательная замена в срок не позднее одного месяца.