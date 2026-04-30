Приказ Сырского об обязательной ротации: военный рассказал, изменит ли это ситуацию на фронте

Командир батальона "Свобода" бригады наступления "Рубеж" Петр Кузик считает, что приказ Александра Сырского об обязательной ротации на фронте, "подбодрит некоторых командиров, которые халатно относятся к обеспечению своих бойцов".

Но он также заявил, что "иногда некоторые указы легче издать, чем выполнить". По его словам, эту проблему надо решать комплексно. Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

Военный говорит, что несмотря на то, что приказ главкома обязателен, всегда есть какие-то нюансы.

"Мы так же, как и Вооруженные силы Украины, подчиняемся Главкому, и он (приказ, — ред.) является обязательным к исполнению. Просто его, ну, иногда некоторые указы легче издать, чем выполнить. Я уже говорил, что всегда есть нюансы", — заявил он.

Но он поддерживает намерения Александра Сырского относительно жесткого контроля за выполнением этого приказа.

"Это не плохая история, потому что это довольно серьезно взбодрит некоторых командиров, которые халатно относятся к обеспечению своих бойцов. Но можно выпустить указ 4 раза в день доставлять воду, лекарства, еду бойцам", — считает военный.

Но, по его мнению, проблему надо решать "грамотно, комплексно, подходя с основ и низов".

"Можно выпустить указ о том, что надо 4 раза в день доставлять воду, лекарства, еду бойцам. Но не дать дрон, или средства обеспечения доставки этих препаратов, патронов и так далее. И что тогда, посылать бойца с рюкзаком? Я говорю, что это комплексный вопрос, который не решится регуляторно, запретом, или каким-то приказом, указом. И этот указ, пусть на меня не обижаются, но я за правду, этот указ — всего-навсего реакция на публичный скандал", — заявил он.

Напомним, что 30 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих боевые задачи на переднем крае. Командиры должны обеспечить пребывание военных на позициях до двух месяцев, после чего должна состояться обязательная замена в срок не позднее одного месяца.

Напомним, что военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что проблемы с обеспечением в 14-й отдельной механизированной бригаде не имеют системного характера. В то же время ее офис знал о ситуации еще до публичной огласки и пытался урегулировать ее без лишнего внимания.