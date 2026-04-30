Наказ Сирського про обов'язкову ротацію: військовий розповів, чи змінить це ситуацію на фронті

Командир батальйону "Свобода" бригади наступу "Рубіж" Петро Кузик вважає, що наказ Олександра Сирського про обов'язкову ротацію на фронті, "підбадьорить деяких командирів, які халатно ставляться до забезпечення своїх бійців".

Але він також заявив, що "інколи деякі укази легше видати, ніж виконати". За його словами, цю проблему треба вирішувати комплексно. Про це він сказав в етері "Радіо Свобода".

Військовий каже, що попри те, що наказ головкома обов'язковий, завжди є якісь нюанси.

"Ми так само, як і Збройні сили України, підпорядковуємося Головкому, і він (наказ, — ред.) є обов'язковим до виконання. Просто його, ну, інколи деякі укази легше видати, ніж виконати. Я вже казав, що завжди є нюанси", — заявив він.

Але він підтримує наміри Олександра Сирського щодо жорсткого контролю за виконанням цього наказу.

"Це не погана історія, тому що це доволі серйозно збадьорить деяких командирів, які халатно ставляться до забезпечення своїх бійців. Але можна випустити указ 4 рази на день доставляти воду, ліки, їжу бійців", — вважає військовий.

Відео дня

Але, на його думку, проблему треба вирішувати "грамотно, комплексно, підходячи з основ і низів".

"Можна випустити указ про те, що треба 4 рази на день доставляти воду, ліки, їжу бійців. Але не дати дрон, чи засоби забезпечення доставки цих препаратів, патронів і так далі. І що тоді, посилати бійця з рюкзаком? Я кажу, що це комплексне питання, яке не вирішиться регуляторно, забороною, чи якимось наказом, указом. І цей указ, нехай на мене не ображаються, але я за правду, цей указ — всього-навсього реакція на публічний скандал", — заявив він.

Нагадаємо, що 30 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підписав наказ про обов’язкову ротацію військовослужбовців, які виконують бойові завдання на передньому краї. Командири мають забезпечити перебування військових на позиціях до двох місяців, після чого повинна відбутися обов’язкова заміна у строк не пізніше одного місяця.

Нагадаємо, що військова омбудсманка Ольга Решетилова заявила, що проблеми із забезпеченням у 14-й окремій механізованій бригаді не мають системного характеру. Водночас її офіс знав про ситуацію ще до публічного розголосу та намагався врегулювати її без зайвої уваги.