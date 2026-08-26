Оккупация Одесской области и продолжение войны: Келлог рассказал о планах Путина (видео)

Бывший специальный представитель США и ветеран американской армии Кит Келлог высказался о возможности завершения войны России против Украины и о планах российского диктатора Путина. По мнению Келлога, Путин не планирует останавливаться, а стремится оккупировать Одесскую область. Как генерал в отставке оценил текущий ход российско-украинской войны?

Заявление Кита Келлога о планах Путина прозвучало во время интервью на YouTube-канале "Мосейчук+". С одной стороны, генерал сказал, что Путин не победит, и что чем дольше длится война, тем выше вероятность того, что диктатор поймет невозможность успеха в оккупации Украины. С другой стороны, война будет продолжаться, потому что россияне планируют оккупировать другие украинские регионы и не хотят останавливаться. В списке кандидатов на оккупацию — Одесская и Запорожская области, пояснил Келлог.

Война РФ против Украины — Келлог о планах Путина, см. с 6:07

Ведущая поинтересовалась у Келлога, который посетил Одессу после серии ударов со стороны РФ и стал свидетелем стойкости людей, насколько реалистично завершение войны в "ближайшем будущем". Бывший спецпредставитель Трампа по вопросам Украины заявил, что во время прошлогоднего празднования Дня Независимости Украины он верил, что война закончится в течение года, но этого не произошло. По его словам, Запад давал Путину возможность "съехать" с ситуации и принять условное "признание" оккупированных территорий (так же, как "признали" советскую оккупацию Балтии). Впрочем, остановки не произошло, и впереди может возникнуть угроза для других европейских стран. Келлог отметил, что его беспокоит сходство уговоров Путина с ситуацией времен Гитлера: политики думали успокоить Германию, отдав Судеты, а вместо этого получили мировую войну.

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"Проблема этой войны в том, что Путин просто не хочет её прекращать. Путин не остановится, пока не захватит не только Луганскую область, но и Одесскую, Запорожскую. Крым он уже контролирует. Я не верю Путину и не верю, что он остановится на достигнутом, если что-то случится. Он будет пытаться продвигаться дальше", — заявил Кит Келлог.

Американский генерал также заявил, что не может оценить, как долго продлится война. По его мнению, чем дольше она будет длиться, тем выше вероятность того, что Путин поймёт, что не выиграет, и что это "должно запечатлеться в его сознании".

"Что касается сроков, я не знаю. Думаю, чем дольше это длится, тем лучше для вас в том смысле, что он в конце концов должен понять: для него это игра с нулевой суммой. Победить ему не удастся", — подытожил генерал.

Война РФ против Украины — подробности

Отметим, что 25 августа появилось новое заявление России о причинах российско-украинской войны. Советник диктатора Путина Антон Кобяков заявил, что Украина якобы планировала напасть на РФ 8 марта 2022 года, поэтому россияне решили нанести удар первыми и начали наступление 22 февраля 2022 года. Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил ответ Кремля на предложение Украины создать на Донбассе буферную зону под руководством третьих стран. По словам Пескова, РФ отвергает такое предложение, поскольку считает эти земли своими.

Напоминаем, что Келлог во время визита в Украину высказался в поддержку мобилизации женщин и объяснил, почему это необходимо. Еще один тезис американского генерала касался суровой зимы и того, перешла ли инициатива на поле боя к Украине.