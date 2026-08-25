Советник российского диктатора Путина Антон Кобяков озвучил новую версию причин, почему началась война России против Украины. Выяснилось, что российская разведка будто бы донесла, что ВСУ планировали напасть на РФ 8 марта 2022 года и поэтому россиянам ничего не оставалось, как наступать первыми. Что сказал советник Кобяков, занимающийся международными встречами Путина и ранее публично не говоривший столь необычных тезисов?

Заявление Антона Кобякова днем 25 августа появилось на портале росСМИ ТАСС, а за несколько часов до того в РФ приземлился неидентифицированный самолет ВВС США. Советник Путина, находившийся рядом с диктатором с первых месяцев гибридной войны в 2014 году и с первых лет появления в Кремле, озвучил данные разведки, полученные зимой 2022 года. По его словам, ВС РФ атаковали 22 февраля заранее, потому что знали о наступлении ВСУ 8 марта.

Кобяков сказал, что российские военные якобы обнаружили секретные бумаги в "брошенном" штабе терробороны ВСУ. Заметим, не ясно, когда это произошло, но, по словам чиновника, подразделения ВС РФ находились на линии разграничения во время АТО, за сотни километров от российско-украинской границы. Чиновник объяснил российским пропагандистам, что на самом деле это украинцы хотели напасть на Россию и это должен быть "символический подарок" ко дню женщин. Далее уточняется, что Кремль проявил исключительную "прозорливость" и атаковал первым: таким образом Украина получила "черную метку" на празднуемый в РФ день советской армии.

Відео дня

Советник Путина провел аналогию с нападением нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года и напомнил тезис своего начальника, что такое "больше никогда не повторится". Кроме того, он сказал, что Запад хотел нанести ущерб РФ, не хотел мира, притворялся сторонником "Минских соглашений" и оказывал военную помощь Украине.

Война РФ против Украины — тезисы Кобякова о "нападении ВСУ" 8 марта 2022 года Фото: Скриншот

Антон Кобяков — 58-летний советник диктатора Путина, работавший с 2003 года в администрации президента РФ, руководил канцелярией. С 11 апреля 2014 года Кобяком вступил в должность советника: находится рядом с Путиным со времен гибридного вторжения и по сей день. Официальные обязанности топ-чиновника — организация международных встреч главы Кремля. Что касается тезиса Кобякова о 22 июня, то европейские историки на основе архивов Москвы в 2008 году сообщили, что СССР готовился напасть на Гитлера, подогнал большое количество войск к западной границе, но нацистская Германия атаковала первой. Аналогичных авторитетных публикаций о подготовке Украины "к нападению на РФ" не отыскалось.

Война РФ против Украины — детали

Отметим, в феврале 2026 года медиа Guardian рассказала о начале войны РФ против Украины и о том, когда Путина принял решение о нападении. Указано, что это произошло во время эпидемии коронавируса: российский диктатор решил войти в историю. 21 февраля 2022 года, за двое суток до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, российский диктатор Путин провел заседание Совбеза по признанию фейковых республик "ДНР/ЛНР". После почти единогласного решения глава Кремля подписал указ о том, что эти "республики" признаются в областных административных границах. В ночь на 24 августа русские войска начали наступление по периметру северных, восточных и южных границ Украины. Около 4 часов появилось выступление Путина, в котором он заявил, что хочет провести "денацификацию и демилитаризацию" Украины и лишит ее всего коммунистического наследия после решений Ленина и СССР 100 лет назад. На сегодняшний день, через четыре года после начала наступления, РФ контролирует 20% Украины, а за последние полгода потеряла часть оккупированных территорий в Днепропетровской области после успешных контрнаступательных действий ВСУ.

Напомним, 25 августа появилось новое заявление спикер Путина Дмитрия Пескова, который отреагировал на информацию о мобилизации в РФ осенью 2026 года.