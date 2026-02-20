Вписать свое имя в историю: когда и как Путин решил вторгнуться в Украину, — The Guardian

Решение о вторжении России в Украину было принято Путиным примерно за два года до самого вторжения. В то же время в США почти за год до февраля 2022 года пытались убедить российского диктатора отказаться от идеи полномасштабной войны.

Это решение было принято Путиным, когда он находился на изоляции из-за пандемии коронавируса в первой половине 2020 года. Это выяснили детективы ЦРУ, которые анализировали доказательства вторжения России, говорится в материале The Guardian.

Аналитики ЦРУ предполагают, что именно в начале 2020 Путин принял конституционные поправки, которые гарантировали, что он сможет оставаться у власти после 2024 года. После этого в России, как и во всем мире, началась пандемия коронавируса.

Тогда Путин остался в одиночестве из-за изоляции. Тогда он начал много читать книги о российской истории, а также думал о своей роли в ней.

В тот же год в Беларуси произошли крупнейшие протесты против президентства Александра Лукашенко, которые были жестоко подавлены. Однако это сделало зависимость Лукашенко от Кремля большей, чем когда-либо. Благодаря этому Путин смог убедить белорусского коллегу в том, чтобы использовать территории Беларуси для будущего вторжения в Украину.

Кроме того, в августе 2020 года ФСБ подбросило нервно-паралитическое вещество "Новичок" Алексею Навальному, "единственному оппозиционеру, который имел потенциал для массовой общественной поддержки, из-за чего тот оказался в коме.

По мнению The Guardian все эти события были частью одного плана Путина, который стремился устроить большой скандал, прежде чем устроить вторжение в Украину, которое должно было бы закрепить его роль в истории как великого российского лидера.

В 2021 году США начали всерьез беспокоиться

Весной 2021 года Россия начала перебрасывать свои войска в Крым, а также к границам с Украиной для проведения учений. В США получили разведывательные данные об этом, также там опасались, что Путин может использовать ежегодное обращение к россиянам, чтобы выступить с аргументацией о необходимости вторжения в Украину.

Когда Байден получил эти разведданные, то он позвонил Путину. В разговоре он призвал Путина отказаться от эскалации, а также предложил провести саммит.

В то же время речь Путина была менее воинственной, чем ожидалось, а на следующий день Россия завершила учения на границе. Позже, на саммите в Женеве в июне Путин почти не упоминал Украину. Однако на самом деле Путин тогда уже принял решение о вторжении.

Ранее появилась информация, что западная разведка предупреждала украинское военно-политическое руководство о предстоящей войне. Однако Владимир Зеленский игнорировал эти предупреждения. В частности, во время заседаний СНБО настроение все еще было такое, что полномасштабной войны не будет.

Также Зеленский отверг предложение Валерия Залужного о введении военного положения, что дало бы ВСУ лучше подготовиться к войне.

Украинские источники The Guardian сообщили, что убедить Зеленского в том, что вторжения не будет, мог глава Офиса президента Андрей Ермак, которого в этом мог убедить тогдашний заместитель администрации президента России Дмитрий Козак.