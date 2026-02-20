Накануне полномасштабного вторжения западная разведка предупреждала украинское военно-политическое руководство о предстоящей войне. Однако, как утверждают британские журналисты, Владимир Зеленский игнорировал эти предупреждения.

Вместе с ним в возможность полномасштабного вторжения не верили и президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом говорится в материале The Guardian.

Предупреждения Зеленскому о возможности большой войны поступали еще с 2020 года. Однако в январе 2022 года американцы получили подробный план вторжения России в Украину, где говорилось о планах вторжения из Беларуси, а также об атаке на аэропорт "Гостомель". Также в нем была информация о возможном плане убийства Владимира Зеленского.

Тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс лично отправился в Киев, чтобы проинформировать Владимира Зеленского об этом плане. Однако реакция оказалась не такой, как ожидали в США: через неделю украинский президент опубликовал обращение к украинцам, где призвал не верить тем, кто "предсказывает конфликт" и пообещал жарить шашлыки.

Отмечается, что Зеленский сделал это из-за опасений, что опасения из-за войны могут оказать негативное влияние на экономику. И хотя власть проводила военные сборы и учения для тех, кто хотел присоединиться к территориальной обороне, однако "в глубине души Зеленский не верил американцам".

По мнению издания, это было связано с тем, что Шольц и Макрон все еще верили в способность избежать войны путем переговоров с Путиным. Такая несогласованность позиции Запада влияла на восприятие разведданных Зеленского.

Через 3 дня после того видеообращения Зеленского в МИД Великобритании выпустили заявление, где, со ссылкой на разведданные, сообщили, что Россия планирует назначить экс-нардепа Евгения Мураева премьер-министром после вторжения.

В феврале Шольц и Макрон, которые продолжали верить в реальность переговоров, посетили Москву, где встретились с Путиным. После шестичасовых переговоров Макрон заявил, что "получил гарантии" от кремлевского диктатора, что тот не будет "усиливать напряжение".

Однако американская версия событий отличалась от немецко-французской. Из последнего разговора Байдена и Путина 12 февраля стало понятно, что Путин не заинтересован в переговорах. Когда их разговор завершился, Байден заявил помощникам, что нужно готовиться к худшему: война неизбежна, и может начаться в любой день.

ЦРУ сделали ставку на ГУР и ВСУ

Когда в США не смогли донести угрозу вторжения до Зеленского, они попытались делать ставку на разведывательные службы Украины и военных, надеясь, что те поднимут тревогу внутри.

Один из разведчиков ГУР рассказывает, что на каждой встрече представители ЦРУ отмечали, что война будет. Кроме того, они спрашивали о том, где планируют хоронить президента и есть ли план Б у Украины, на что получали отрицательный ответ.

В то же время украинские офицеры ГУР начали тайное планирование действий на случай полномасштабного вторжения. Под видом учений они арендовали несколько домов вокруг Киева, куда вывезли огромные запасы наличности.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тоже был разочарован, что Владимир Зеленский не захотел вводить военное положение, что позволило бы более активно перебрасывать войска.

"Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который был у тебя до этого — бой подушками с младшим братом. У тебя один шанс на миллион, и тебе надо быть готовым", — заявлял Залужный.

В то же время главнокомандующий сделал то, что мог без согласования с Зеленским. Вместе с женой они с женой переехали в помещения возле Генерального штаба. А в феврале прошли учения с высшим военным командованием относительно возможного вторжения.

Среди сценариев, которые прорабатывались, было нападение на Киев, и даже одна ситуация, которая могла быть хуже, чем то, что в конце концов произошло, когда россиянам удалось бы захватили коридор вдоль западной границы Украины, чтобы остановить поставки от союзников.

В середине февраля украинские пограничники перехватили еще одно доказательство будущего вторжения. Командир чеченского подразделения, которое перебросили в Беларусь, доложил лидеру Чечни Рамзану Кадырову, что его люди на месте, и вскоре будут в Киеве.

Зеленский ознакомился с этой записью, однако она не убедила его. Во время заседаний СНБО настроение все еще было такое, что полномасштабной войны не будет.

"Многие из нас чувствовали себя неспокойно, но, думаю, все решили, что безопаснее всего согласиться с президентом", — прокомментировал один из высокопоставленных чиновников.

На момент публикации в Офисе президента не комментировали материал The Guardian.

Напомним, 19 февраля Дмитрий Медведев заявил, что россияне не хотят существовать рядом с Украиной, которая является "недружественной" страной для РФ.

Ранее появилась информация о том, что президент Украины провел тайное совещание, на котором предупредил о том, что ближайшие три года мира не будет. Однако впоследствии в Офисе президента назвали это сообщение "фейком".