План Зеленского воевать еще 3 года: в ОП ответили на публикацию WSJ

В сети появилась публикация The Wall Street Journal о том, что Зеленский якобы приказал подготовить план воевать еще 3 года. В Офисе президента заявили, что это не соответствует действительности.

В сети распространяли информацию, будто Зеленский сообщил советникам о "провале переговоров". Советник президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин в комментарии "Новини.LIVE" опроверг эту информацию.

По его словам, информация, распространенная в материале WSJ является фейком.

Зато, по словам Литвина, переговоры продолжаются. Ожидается, что в феврале переговорщики могут встретиться еще раз.

По его словам, сегодня, 20 февраля, у главы государства запланировано совещание с переговорной группой, после которого может появиться дополнительная информация.

Информация о плане воевать три троки озвучил журналист WSJ Bojan Pancevski на немецком подкасте. Согласно его данным, президент Украины провел тайное совещание, на котором предупредил о том, что ближайшие три года мира не будет.

Ранее пять руководителей европейских разведок выразили опасения, что в ближайшие годы завершения войны не будет, ведь Путин не имеет желания идти на уступки.

По данным The New York Times, Владимир Путин считает, что он побеждает. Он готов воевать за Донбасс, даже если эти бои будут продолжаться еще два года.

Ранее Фокус рассказывал, что пока Москва публично говорит о переговорах, в российском тылу могут готовить совсем другой сценарий — новую волну мобилизации.

Трехсторонние переговоры в Женеве — что известно

Фокус рассказывал о переговорах в Женеве, которые прошли 17-18 февраля. Переговорщик США Стив Уиткофф написал по итогам первого дня встречи, что есть успехи, и объяснил, что успех — это встреча представителей Украины и РФ.

В то же время глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что разговор в Женеве был "тяжелый и деловой", но не ответил на вопрос, касались ли вопросы истории, боевых действий, политической и гуманитарной сферы. А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что разговор с делегациями РФ и США был "непростой".

17 февраля, первый раунд переговоров в Женеве длился шесть часов. При этом западные медиа опубликовали материалы относительно действий делегаций РФ и Украины. В частности, предполагали, что встреча может зайти в тупик из-за политической позиции Мединского. Кроме того, The Economist намекали на вероятные разногласия между украинскими представителями: часть якобы готова быстро договариваться на условиях США, а часть предлагает подождать.