Журналист WSJ сказал, что Зеленский "готовит план войны еще на три года": спикер президента ответил

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с командой подытожил отсутствие результатов и предупредил, что следует составлять планы на еще три года войны, сказал журналист медиа The Wall Street Journal. Тем временем и Украина, и Российская Федерация встречаются на переговорах для завершения войны, поскольку этого требует от обеих сторон президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Что ответил офис президента и что происходило на встречах, после которых прозвучало такое заявление?

Информацию о позиции Зеленского относительно мирных переговоров и шансах на завершение войны озвучил журналист WSJ Боян Панчевский (Bojan Pancevski) на подкасте Ronzheimer главного редактор Bild Пауля Ронцхаймера. Согласно его данным, президент Украины провел тайное совещание, на котором предупредил о том, что ближайшие три года мира не будет. Тем временем на портале WSJ вышла статья с анализом трехсторонней встречи, на которой, по оценкам аналитиков, действительно могли обсуждать вопрос об условиях завершения войны.

Мирные переговоры — см. слова Pancevski о Зеленском с 6:15

Bojan Pancevski не сообщил, какой источник информации о словах Зеленского. Журналист пояснил, что "скептически настроен" на возможность мира, поскольку даже Зеленский этого не видит.

"Что меня больше всего скептически настраивает — это встреча в частном кабинете Зеленского с ближайшими советниками в прошлый четверг. Там он сообщил, что переговоры провалились и теперь они должны разработать план на еще три года войны", — прозвучало на подкасте.

По словам журналиста, президент общался с "ближайшим кругом" в прошлый четверг (13 февраля), перед Мюнхенской конференцией. Окружение президента было шокировано заявлением, поскольку они уже готовились к выборам в конце весны-начале лета 2026 года. Pancevski сказал, что говорил на эту тему с тремя людьми в окружении Зеленского. Также приводит слова Трампа, который якобы сказал, что это последнее его предложение.

"Сынок, это мое последнее предложение. Лучшего уже нет", — процитировал журналист слова американского президента, который, вероятно, признал, что Путин не планирует уступать, и озвучил максимальные гарантии безопасности, которые может предоставить.

Между тем WSJ написало, что несмотря на лаконичные заявления переговорщиков, можно предположить, что разговор в Женеве был серьезным. В частности, об этом свидетельствует полное молчание о содержании переговоров, говорится в статье.

Обновление. Представитель президента Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о разработке плана войны еще три года назад. Литвин заверил, что это "фейк".

Мирные переговоры — что произошло в Женеве

Фокус писал о переговорах в Женеве, которые состоялись 17-18 февраля с участием делегаций Украины, США и РФ. По итогам встречи Зеленский сообщил, что согласовали вопрос по мониторинговым группам, которые будут следить за режимом прекращения огня: ими будут заниматься американцы. В то же время стало понятно, что нет согласия по Запорожским АЭС и части Донецкой области, которую без боя хочет получить Москва.

