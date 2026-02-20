Журналіст WSJ сказав, що Зеленський "готує план війни ще на три роки": речник президента відповів

Президент України Володимир Зеленський під час наради з командою підсумував відсутність результатів і попередив, що слід складати плани на ще три роки війни, сказав журналіст медіа The Wall Street Journal. Тим часом і Україна, і Російська Федерація зустрічаються на переговорах для завершення війни, оскільки цього вимагає від обох сторін президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Що відповіли в офісі президента і що відбувалося на зустрічах, після яких прозвучала така заява?

Інформацію про позицію Зеленського щодо мирних переговорів і шанси на завершення війни озвучив журналіст WSJ Bojan Pancevski на німецькому подкасті. Згідно з його даними, президент України провів таємну нараду, на якій попередив про те, що найближчі три роки миру не буде. Тим часом на порталі WSJ вийшла стаття з аналізом тристоронньої зустрічі, на якій, за оцінками аналітиків, дійсно могли обговорювати питання про умови завершення війни.

Мирні переговори — див. слова Pancevski про Зеленського з 6:15

Bojan Pancevski не повідомив, яке джерело інформації про слова Зеленського. Журналіст пояснив, що "скептично налаштований" на можливість миру, оскільки навіть Зеленський цього не бачить.

"Що мене найбільше скептично налаштовує — це зустріч у приватному кабінеті Зеленського з найближчими радниками минулого четверга. Там він повідомив, що переговори провалилися і тепер вони мають розробити план на ще три роки війни", — прозвучало на подкасті.

Зі слів журналіста, президент спілкувався з "найближчим колом" минулого четверга (13 лютого), перед Мюнхенською конференцією. Оточення президента було шоковане заявою, оскільки вони вже готувалися до виборів наприкінці весни-початку літа 2026 року. Pancevski сказав, що говорив на цю тему з трьома людьми в оточенні Зеленського. Також наводить слова Трампа, який нібито сказав, що це остання його пропозиція.

"Синку, це моя остання пропозиція. Кращої вже немає", — процитував журналіст слова американського президента, який, імовірно, визнав, що Путін не планує поступатися чимось.

Тим часом WSJ написало, що незважаючи на лаконічні заяви переговірників, можна припустити, що розмова в Женеві була серйозною. Зокрема, про це свідчить повне мовчання про зміст перемовин, ідеться в статті.

Оновлення. Речник президента Зеленського Дмитро Литвин спростував інформацію про розробку плану війни ще три роки тому. Литвин запевнив, що це "фейк".

Мирні переговори — що сталося в Женеві

Фокус писав про переговори в Женеві, які відбулися 17-18 лютого за участю делегацій України, США та РФ. За підсумками зустрічі Зеленський повідомив, що узгодили питання щодо моніторингових груп, які стежитимуть за режимом припинення вогню: ними займатимуться американці. Водночас стало зрозуміло, що немає згоди щодо Запорізьких АЕС і частини Донецької області, яку без бою хоче отримати Москва.

Нагадуємо, аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому президент РФ Володимир Путін не планує завершувати війну і навіщо йому мирні переговори.