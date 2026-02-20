План Зеленського воювати ще 3 роки: в ОП відповіли на публікацію WSJ

У мережі з'явилася публікація The Wall Street Journal про те, що Зеленський нібито наказав підготувавати план воювати ще 3 роки. В Офісі президента заявили, що це не відповідає дійсності.

У мережі поширювали інформацію, ніби Зеленський повідомив радникам про "провал перемовин". Радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі "Новини.LIVE" спростував цю інформацію.

За його словами, інформація, поширена в матеріалі WSJ є фейком.

Натомість, за словами Литвина, перемовини продовжуються. Очікується, що в лютому переговорники можуть зустрітися ще раз.

За його словами, сьогодні, 20 лютого, у глави держави запланована нарада з переговорною групою, після якої може з'явитися додаткова інформація.

Інформація про план воювати три троки озвучив журналіст WSJ Bojan Pancevski на німецькому подкасті. Згідно з його даними, президент України провів таємну нараду, на якій попередив про те, що найближчі три роки миру не буде.

Раніше п'ять керівників європейських розвідок висловили побоювання, що у найближчі роки завершення війни не буде, адже Путін не має бажання йти на поступки.

За даними The New York Times, Володимир Путін вважає, що він перемагає. Він готовий воювати за Донбас, навіть якщо ці бої триватимуть ще два роки.

Раніше Фокус розповідав, що поки Москва публічно говорить про переговори, у російському тилу можуть готувати зовсім інший сценарій — нову хвилю мобілізації.

Тристоронні перемовини в Женеві — що відомо

Фокус розповідав про перемовини у Женеві, які пройшли 17-18 лютого. Перемовник США Стів Віткофф написав за підсумками першого дня зустрічі, що є успіхи, і пояснив, що успіх — це зустріч представників України та РФ.

Водночас голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що розмова у Женеві була "важка та ділова", але не відповів на питання, чи торкались питання історії, бойових дій, політичної та гуманітарної сфери. А голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що розмова з делегаціями РФ та США була "непроста".

17 лютого, перший раунд переговорів у Женеві тривав шість годин. При цьому західні медіа опублікували матеріали щодо дій делегацій РФ та України. Зокрема, припускали, що зустріч може зайти у глухий кут через політичну позицію Мединського. Крім того, The Economist натякали на ймовірні розбіжності між українськими представниками: частина начебто готова швидко домовлятись на умовах США, а частина пропонує зачекати.