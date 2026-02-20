Розвідка Британії та США попереджали про вторгнення: Зеленський ігнорував це, — The Guardian

Напередодні повномасштабного вторгнення західна розвідка попереджала українське військово-політичне керівництво про майбутню війну. Однак, як стверджують британські журналісти, Володимир Зеленський ігнорував ці попередження.

Разом з ним у можливість повномасштабного вторгнення не вірили і президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Попередження до Зеленського про можливість великої війни надходили ще з 2020 року. Однак у січні 2022 року американці отримали детальний план вторгнення Росії в Україну, де йшлося про плани вторгнення з Білорусі, а також про атаку на аеропорт "Гостомель". Також у ньому була інформація про можливий план вбивства Володимира Зеленського.

Тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс особисто вирушив до Києва, аби поінформувати Володимира Зеленського про цей план. Однак реакція виявилася не такою, як очікували в США: за тиждень український президент опублікував звернення до українців, де закликав не вірити тим, хто "пророкує конфлікт" та пообіцяв смажити шашлики.

Зазначається, що Зеленський зробив це через побоювання, що побоювання через війну можуть мати негативний вплив на економіку. І хоча влада проводила військові збори та навчання для тих, хто хотів долучитися до територіальної оборони, однак "в глибині душі Зеленський не вірив американцям".

На думку видання, це було пов'язано з тим, що Шольц та Макрон усе ще вірили в здатність уникнути війни шляхом перемовин з Путіним. Така неузгодженість позиції Заходу впливала на сприйняття розвідданих Зеленського.

За 3 дні після того відеозвернення Зеленського у МЗС Великої Британії випустили заяву, де, з посиланням на розвіддані, повідомили, що Росія планує призначити екснардепа Євгена Мураєва прем'єр-міністром після вторгнення.

У лютому Шольц та Макрон, які продовжували вірити в реальність перемовин, відвідали Москву, де зустрілися з Путіним. Після шестигодинних перемовин Макрон заявив, що "отримав гарантії" від кремлівського диктатора, що той не "посилюватиме напругу".

Однак американська версія подій відрізнялася від німецько-французької. З останньої розмови Байдена та Путіна 12 лютого стало зрозуміло, що Путін незацікавлений у перемовинах. Коли їхня розмова завершилася, Байден заявив помічникам, що потрібно готуватися до найгіршого: війна неминуча, і може розпочатися будь-якого дня.

ЦРУ зробили ставку на ГУР та ЗСУ

Коли у США не змогли донести загрозу вторгнення до Зеленського, вони спробували робити ставку на розвідувальні служби України та військових, сподіваючись, що ті піднімуть тривогу всередині.

Один з розвідників ГУР розповідає, що кожної зустрічі представники ЦРУ наголошували, що війна буде. Крім того вони запитували про те, де планують ховати президента та чи є план Б в України, на що отримували негативну відповідь.

Водночас українські офіцери ГУР почали таємне планування дій на випадок повномасштабного вторгнення. Під виглядом навчань вони орендували декілька будинків довкола Києва, куди вивезли величезні запаси готівки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж був розчарований, що Володимир Зеленський не захотів запроваджувати воєнний стан, що дозволило б більш активно перекидати війська.

"Ти збираєшся битися з Майком Тайсоном, а єдиний бій, який був у тебе до цього — бій подушками з молодшим братом. Ти маєш один шанс на мільйон, і тобі треба бути готовим", — заявляв Залужний.

Водночас головнокомандувач зробив те, що міг без погодження з Зеленським. Разом з дружиною вони з дружиною переїхали до помешкань біля Генерального штабу. А в лютому пройшли навчання з вищим військовим командуванням щодо можливого вторгнення.

Серед сценаріїв, які опрацьовувалися, був напад на Київ, і навіть одна ситуація, яка могла бути гіршою, ніж те, що зрештою сталося, коли росіянам вдалося б захопили коридор уздовж західного кордону України, щоб зупинити постачання від союзників.

У середині лютого українські прикордонники перехопили ще один доказ майбутнього вторгнення. Командир чеченського підрозділу, який перекинули до Білорусі, доповів лідеру Чечні Рамзану Кадирову, що його люди на місці, і незабаром будуть в Києві.

Зеленський ознайомився з цим записом, однак він не переконав його. Під час засідань РНБО настрій все ще був такий, що повномасштабної війни не буде.

"Багато хто з нас почувався неспокійно, але, гадаю, всі вирішили, що найбезпечніше погодитися з президентом", — прокоментував один з високопосадовців.

На момент публікації в офісі президента не коментували матеріал The Guardian.

