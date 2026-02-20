Вписати своє ім'я в історію: коли та як Путін вирішив вторгнутися в Україні, — The Guardian

Рішення про вторгнення Росії в Україну було ухвалено Путіним приблизно за два роки до самого вторгнення. Водночас у США майже за рік до лютого 2022 року намагалися переконати російського диктатора відмовитися від ідеї повномасштабної війни.

Це рішення було ухвалене Путіним, коли він перебував на ізоляції через пандемію коронавірусу в першій половині 2020 року. Це з'ясували детективи ЦРУ, які аналізували докази щодо вторгнення Росії, йдеться в матеріалі The Guardian.

Аналітики ЦРУ припускають, що саме на початку 2020 Путін ухвалив конституційні поправки, які гарантували, що він зможе залишатися при владі після 2024 року. Після цього в Росії, як і в усьому світі, розпочалася пандемія коронавірусу.

Тоді Путін залишився на самоті через ізоляцію. Тоді він почав багато читати книжки про російські історію, а також думав про свою роль у ній.

У той же рік в Білорусі відбулися найбільші протести проти президентства Олександра Лукашенка, які були жорстоко придушені. Однак це зробило залежність Лукашенка від Кремля більшою, ніж будь-коли. Завдяки цьому Путін зміг переконати білоруського колегу в тому, щоб використати території Білорусі для майбутнього вторгнення до України.

Крім того, у серпні 2020 року ФСБ підкинуло нервово-паралітичну речовину "Новичок" Олексію Навальному, "єдиному опозиціонеру, який мав потенціал для масової громадської підтримки, через що той опинився в комі.

На думку The Guardian усі ці події були частиною одного плану Путіна, який прагнув влаштувати великий скандал, перш ніж влаштувати вторгнення в Україну, яке мало б закріпити його роль в історії як великого російського лідера.

У 2021 році США почали всерйоз занепокоюватися

Навесні 2021 року Росія почала перекидати свої війська до Криму, а також до кордонів з Україною задля проведення навчань. У США отримали розвідувальні дані щодо цього, також там побоювалися, що Путін може використати щорічне звернення до росіян, аби виступити з аргументацією щодо необхідності вторгнення до України.

Коли Байден отримав ці розвіддані, то він зателефонував Путіну. У розмові він закликав Путіна відмовитися від ескалації, а також запропонував провести саміт.

Водночас промова Путіна була менш войовничою, ніж очікувалося, а на наступний день Росія завершила навчання на кордоні. Пізніше, на саміту у Женеві в червні Путін майже не згадував Україну. Однак насправді Путін тоді вже ухвалив рішення про вторгнення.

Раніше з'явилася інформація, що західна розвідка попереджала українське військово-політичне керівництво про майбутню війну. Однак Володимир Зеленський ігнорував ці попередження. Зокрема, під час засідань РНБО настрій все ще був такий, що повномасштабної війни не буде.

Також Зеленський відкинув пропозицію Валерія Залужного про запровадження воєнного стану, що дало б ЗСУ краще підготуватися до війни.

Українські джерела The Guardian повідомили, що переконати Зеленського у тому, що вторгнення не буде, міг голова Офісу президента Андрій Єрмак, якого в цьому міг переконати тодішній заступник адміністрації президента Росії Дмитро Козак.